Elon Musk'ın 'mavi tik' için para alma planı! Twitter çalışanlarını işten çıkardığı haberini yalanlamıştı

Dünyanın en zengin kişisi konumundaki Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, 44 milyar dolara Twitter'ı satın alma sürecini tamamlayıp perşembe günü dizginleri ele almasının ardından, sosyal medya platformunun sorunlarıyla ilgili fazla mesai yapmakla meşgul.

İlk iş olarak Twitter CEO'su Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal, üst düzey hukuk-politika yöneticisi Vijaya Gadde ile genel danışman Sean Edgett'i kovan Elon Musk, cumartesiden itibaren çalışanları da işten çıkarmaya başladığına dair The New York Times'ın adı açıklanmayan içerden kaynaklara dayandırdığı haberine yanıt verdi.

Haberde Musk'ın tazminatlarının parçası olarak hisse senedi hibelerini almalarını engellemek için çalışanları 1 Kasım'dan önce işten çıkaracağını söylediği ileri sürülmüştü.

Twitter çalışanlarını ödeme yapmak zorunda kalmamak için erken işten çıkardıkları yönündeki haberleri yalanlayan yüksek teknoloji devi, haberlerle ilgili sosyal medyadaki bir yoruma bunun 'yalan yanlış' bir iddia olduğu yanıtını gönderdi.

gönderdi.

Önceki yönetimin ifade özgürlüğünü kısıtlayan çok sıkı içerik denetleme politikasından çark edeceğini daha önce belirtmiş olan Musk'ın 'mavi tik' özelliğini kullananlardan ücret almaya hazırlandığı da ileri sürüldü.

The Verge'e göre Musk, tanınmış kişi ve kuruluşlara sunulan doğrulama özelliği niteliğindeki mavi tik için ücret almaya hazırlanıyor. Haberde Musk'ın paralı özelliğine geçiş tarihi verdiği ve Twitter ekibinden mavi tikli hesaplardan ayda 20 dolar istenmesi değişikliğini 7 Kasım'a kadar aktif hale getirmelerini istediği iddia edildi.



Twitter'da bir kullanıcının bununla ilgili ayda 20 dolar, 10 dolar, 5 dolar ödeme ve hiç ödememe seçeneklerinden sonuncusuna yüzde 80'e yakın oranda evet gelen anketine, Musk'tan 'ilginç' yorumu geldi.

Kullanıcılara sordu: Vine geri gelsin mi?

Kendi de bir anket açan Musk, kullanıcılara TikTok gibi kısa video paylaşma servisi olan Vine'ı Twitter'a geri getirip getirmemeyi sordu. Anketin kapanmasına 18 saat kala evet oylarının oranı yüzde 69.8'i buldu.

6 saniyelik videolar oluşturulup paylaşılmasına imkan veren ve başta çok popüler olup Twitter tarafından satın alınan ABD merkezli Vine servisi, 2017'de iflas etmiş ve 2022'de tamamen kapanmıştı.