  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çin'den flaş Kovid-19 kararı

Rize’nin hızlı tren projelerinde işler rayında! O ilimizde milyonlarca liralık dev yatırım

HÜDA PAR'dan flaş ittifak açıklaması

Fransa Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı

Bilim insanlarından heyecanlandıran, inanılmaz keşif: Sinir sistemini tasarlamanın yeni bir yolu! İnşaat gibi...

Rusya’nın en büyük dev bankası Sberbank’tan flaş karar! BAE’deki ofislerini kapatıyor! İflas ertelemesi mi?

Dünya Türkiye'nin başarısını konuşuyor! Komşunun gündeminde KIZILELMA ve ANKA-3 var!

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez yapıldı

DSÖ'den salgın adımı: Şaşırtan tarihi kararlara imza attılar! Yeni önlemler alınacak, aşılara erişim hızlanacak!

Paris saldırganı karar değiştirip oraya gitmiş! "Önce göçmenlere saldıracakmış ama..."
Medya Elon Musk'a flaş "Türkiye" çağrısı! Ne dolapların döndüğünü...
Medya

Elon Musk'a flaş "Türkiye" çağrısı! Ne dolapların döndüğünü...

Elon Musk'ın, Twitter'ı aldığı günden beri şirkette ne kadar karanlık alan varsa neşter attığına dikkat çeken Melih Altınok, Musk'a Twitter'ın Türkiye ekibine de "el atması" çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 15:45:00 -
Elon Musk'a flaş "Türkiye" çağrısı! Ne dolapların döndüğünü...

Elon Musk'ın, Twitter'ı aldığı günden beri şirkette ne kadar karanlık alan varsa neşter attığına dikkat çeken Melih Altınok, Musk'a Twitter'ın Türkiye ekibine de "el atması" çağrısında bulundu.

Altınok, Sabah gazetesindeki dikkat çekici yazısında şunları kaydetti:

"Elon Musk Twitter'ı aldığı günden beri şirkette ne kadar karanlık alan varsa neşter atıyor. Bütün cerahat ortalığa saçılıyor...

Sitede hangi kullanıcının öne çıkartılacağına, hangi gazetecinin "gömüleceğine" CIA'den FBI'a müdahale etmeyen kalmamış. Sansür masaları hiç durmadan çalışmış.

Farkındayım, gerçek çıkan onca "komplo teorisinden" sonra artık daha az şaşırıyorsunuz. Ama bu ifşaatların bizzat Twitter'ın sahibinden gelmesi önemli. Ve Musk da tehditlere pabuç bırakacak biri değil. Bu yüzden Musk'ın Twitter'ı manipülasyondan arındırıp daha eşit ve özgür bir platforma dönüştürme çabalarının sonuç vereceğine inanıyorum.

Sesimizi duyurana kadar yazmaktan vazgeçmeyeceğim. Twitter'ın Türkiye dosyalarına da lütfen bir el at Elon Musk! Artık bizi ne olarak, hangi kategoride tanımladılarsa...

Zira Twitter bizim buralarda da epeydir şirketinde kuyruğunu yakaladığın CIA'nın aparatların hakimiyetinde.

Herkesin yakındığı bu sistematik karartmanın başka bir izahı yok.

Adıyla sanıyla yazan gazetecilerin hesapları, paylaşımlarının görüntülenmesi sınırlanırken, sayıları yüzbinleri bulan sahte hesaplarla gündem belirleniyor.

Şiddeti, kaosu teşvik eden manipülatif paylaşımların yayılmasına müsaade ediliyor. Buna karşın yalanı deşifre eden twitler, örgütlü trollerin spam saldırılarıyla kaldırılıyor.

Twitter'ın en aktif kullanıcıları olan milyonlarca Türk'ün gözü sende Elon.

Twitter Türkiye'de ne dolapların döndüğünü, kimlerin, hangi gerekçelerle fişlendiğini anlat bize."

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23