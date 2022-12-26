Elon Musk'a flaş "Türkiye" çağrısı! Ne dolapların döndüğünü...

Elon Musk'ın, Twitter'ı aldığı günden beri şirkette ne kadar karanlık alan varsa neşter attığına dikkat çeken Melih Altınok, Musk'a Twitter'ın Türkiye ekibine de "el atması" çağrısında bulundu.

Altınok, Sabah gazetesindeki dikkat çekici yazısında şunları kaydetti:

"Elon Musk Twitter'ı aldığı günden beri şirkette ne kadar karanlık alan varsa neşter atıyor. Bütün cerahat ortalığa saçılıyor...

Sitede hangi kullanıcının öne çıkartılacağına, hangi gazetecinin "gömüleceğine" CIA'den FBI'a müdahale etmeyen kalmamış. Sansür masaları hiç durmadan çalışmış.

Farkındayım, gerçek çıkan onca "komplo teorisinden" sonra artık daha az şaşırıyorsunuz. Ama bu ifşaatların bizzat Twitter'ın sahibinden gelmesi önemli. Ve Musk da tehditlere pabuç bırakacak biri değil. Bu yüzden Musk'ın Twitter'ı manipülasyondan arındırıp daha eşit ve özgür bir platforma dönüştürme çabalarının sonuç vereceğine inanıyorum.

Sesimizi duyurana kadar yazmaktan vazgeçmeyeceğim. Twitter'ın Türkiye dosyalarına da lütfen bir el at Elon Musk! Artık bizi ne olarak, hangi kategoride tanımladılarsa...

Zira Twitter bizim buralarda da epeydir şirketinde kuyruğunu yakaladığın CIA'nın aparatların hakimiyetinde.

Herkesin yakındığı bu sistematik karartmanın başka bir izahı yok.

Adıyla sanıyla yazan gazetecilerin hesapları, paylaşımlarının görüntülenmesi sınırlanırken, sayıları yüzbinleri bulan sahte hesaplarla gündem belirleniyor.

Şiddeti, kaosu teşvik eden manipülatif paylaşımların yayılmasına müsaade ediliyor. Buna karşın yalanı deşifre eden twitler, örgütlü trollerin spam saldırılarıyla kaldırılıyor.

Twitter'ın en aktif kullanıcıları olan milyonlarca Türk'ün gözü sende Elon.

Twitter Türkiye'de ne dolapların döndüğünü, kimlerin, hangi gerekçelerle fişlendiğini anlat bize."