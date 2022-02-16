Elon Musk'a beklenmedik teklif geldi: Tesla araç verirsen...

Geliştirdiği özel yazılımla milyarder iş insanı Elon Musk'ın özel jetinin hareketlerini takip ederek Twitter'da oluşturduğu profil aracılığıyla paylaşan 19 yaşındaki Jack Sweeney, Elon Musk'ın kendisine yeni bir Tesla vermesi karşılığında bunu yapmayı bırakabileceğini söyledi.

Musk'ın uçuşlarını Twitter'da @ElonJet hesabından düzenli olarak paylaşan 19 yaşındaki Jack Sweeney, kısa bir süre önce verdiği bir röportajda 50 bin dolar ya da kendisine ait araba karşılığında hesabı kapatmayı düşüneceğini belirtti.

CNN sunucusu Michael Smerconish'e konuşan Sweeney "Buna sadece bir hobi olarak başladım ve hayatımı gerçekten değiştirmeyecek bir şey için hobimden vazgeçmek istemiyorum" dedi.

Şu anda arabası olmadığını ifade eden Sweeney, 'Olsa harika olurdu. Ve [bir Tesla] gerçekten havalı bir araba olurdu' dedi.

Elon Musk, kendisine paylaşım yapmayı durdurması karşılığında 5 bin dolar teklif etmişti. Sonrasında bu teklifi reddeden gencin 50 bin dolar istediği ortaya çıkmış ve bu parayla Tesla Model 3 alabileceğini söylemişti.