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Ekonomi Elon Musk, Tesla'daki CEO'luk koltuğundan...
Ekonomi

Elon Musk, Tesla'daki CEO'luk koltuğundan...

Elon Musk, Tesla'daki CEO pozisyonunu Tesla Çin'in Başkanı Tom Zhu Xiaotong'a devretmeyi düşünüyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-10 17:14:00 -
Elon Musk, Tesla'daki CEO'luk koltuğundan...

Geçtiğimiz günlerde 44 milyar dolarlık Twitter'ı satın alma işlemlerini tamamlayan Elon Musk, yönetimdeki isimleri kovarak CEO'luk koltuğuna oturmuştu.

Milyarder iş insanı, halihazırda SpaceX ve Tesla gibi dev şirketlerin de CEO'luk görevini yürütüyor. Ancak Musk'ın planları arasında Tesla'daki CEO görevini devretmek var.

Elon Musk Tesla'daki koltuğunu bırakabilir
Çin'deki haber kaynakları, Elon Musk'ın Tesla'daki CEO'luk görevini Tesla Çin Başkanı Tom Zhu Xiaotong'a bırakacağını iddia etti.

Tom Zhu'nun 2014'te Tesla'nın Supercharger programının direktörü olarak işe başladı ve kısa süre içerisinde Tesla Çin'in başkanlığına yükseldi.

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