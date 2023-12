Elon Musk: son derece önemli biriydi! TESLA Ceo'su OpenAI'ın tehlikeli bir keşif yaptığından endişeli

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, OpenAI'da yaşanan krizle ilgili endişelerini yeniden dile getirdi.

Milyarder, yapay zeka firmasının "tehlikeli bir icat" yapmış olmasından şüpheleniyor.

Dünyanın önde gelen yapay zeka şirketlerinden OpenAI'ın kurucu ortağı Sam Altman'ın yönetim kurulu tarafından kovulmasıyla başlayan kaos, 5 gün sonra iş insanının CEO olarak görevine yeniden dönmesiyle durulmuş gibi görünüyor.

Ancak Altman'ın neden kovulduğuyla ilgili soru işaretleri halen mevcut. Bu konuda çeşitli teorilerini dile getiren Musk ise içeriden bir bilgi edinemediğini savunuyor.

Bu 5 günlük kaosun kendisini endişelendirdiğini dile getiren Musk, çarşamba günü New York Times'ın 2023 DealBook Zirvesi'nde yaptığı açıklamada Yüzüklerin Efendisi (The Lord of the Rings) serisine atıf yaptı:

Sam'e dair karışık hislerim var. Güç yüzüğü onu yozlaştırabilir.

Musk ayrıca, OpenAI kurucu ortağı ve baş bilim insanı Ilya Sutskever'ın neden Altman'a savaş açtığıyla ilgili soru işaretlerini dile getirdi:

Bu ciddi bir şey gibi görünüyor. Önemsiz olduğunu düşünmüyorum ve yapay zekanın bazı tehlikeli unsurlarını keşfetmiş olabileceklerinden endişeliyim.

Sutskever, başlangıçta Altman'ın görevden alınması yönünde oy kullanan yönetim kurulu üyelerinden biriydi. Ancak daha sonra bu konuda geri adım atmış ve pişman olduğunu söylemişti.

Öte yandan Musk, Sutskever'ın "güçlü bir ahlaki pusulaya" sahip olduğuna inanıyor. "Neyin doğru olduğunu düşünürken gerçekten ter döküyor" diyen milyarder, şöyle ekledi:

Eğer Ilya, Sam'i kovmayı isteyecek kadar güçlü hisler beslediyse dünyanın bu gerekçeyi öğrenmeye hakkı var.

Yapay zekanın risklerine dikkat çeken ve fikre mesafeli yaklaşanların "felaket tellalları" diye nitelendirdiği isimler arasında Musk da var.

Milyarder, Altman'ın kovulmasıyla ilgili önceki bir paylaşımında, "Ilya bu kararı verdiyse muhakkak önemli bir nedeni vardır" demişti. Musk ayrıca, ChatGPT benzeri programların geliştirilmesini güvenlik önlemlerinin alınabilmesi için 6 aylığına duraklatmayı talep eden bir mektubun da imzacısıydı.

Sürecin kazananı: Microsoft

Diğer yandan milyarder, OpenAI'ın giderek Microsoft himayesine geçtiğini de savunuyor.

Microsoft, 13 milyar dolarla yapay zeka firmasının en büyük yatırımcısı konumunda. Öte yandan şirketin Altman'ın kovulmasından son dakikada haberi olmuştu. Bu da yönetim kuruluyla yatırımcı arasındaki gerilimi süreç boyunca besledi ve Altman'ın "Microsoft'un adamı" olarak görülmesine sebebiyet verdi.

Teknoloji devi, Altman kovulduğunda en güçlü müttefiklerinden birini kaybetmemek için şirket üzerinde baskı kurmak üzere harekete geçmişti. Microsoft'un CEO'su Satya Nadella, Altman ve ekibine iş teklif etmişti.

Microsoft, yönetim kurulunda gözlemci üyesiyle yer aldı

Teknoloji devinden çarşamba günü yapılan açıklamada Microsoft'un OpenAI'a oy hakkı olmayan bir yönetim kurulu üyesi soktuğu bildirildi.

Öte yandan Microsoft yetkilileri, yapay zeka şirketinin yönetim kurulu toplantılarına katılacak kişinin kimliğini açıklamayı reddediyor.

turkish.aawsat'ın aktardığı haberde: Altman'ın dönüşüyle birlikte Salesforce'un eski CEO'su Bret Taylor, eski Hazine Bakanı Larry Summers ve Quora CEO'su Adam D'Angelo'nun da aralarında yer aldığı bir yönetim kurulunun oluşturulacağı öğrenilmişti.

2021'den beri OpenAI yönetim kurulu üyesi olan Helen Toner da dün görevinden istifa etti. Toner, X'te (eski adıyla Twitter) paylaştığı gönderide şunları yazdı:

Açık konuşmak gerekirse kararımız, yönetim kurulunun şirketi etkin biçimde denetleme yeteneğiyle ilgiliydi. Bu bizim rolümüz ve sorumluluğumuzdu. Her ne kadar spekülasyonlar olsa da OpenAI'ın çalışmasını yavaşlatma isteği duymadık.

Altman ise yine X'teki bir gönderisinde şunları yazdı:

Şirketin ve misyonun çıkarları her zaman önce gelir. Yönetim kurulu üyeleriyle aramda gerçek yanlış anlamalar olduğu açık. Benim açımdan, bu deneyimden bir şeyler öğrenmek ve şirket olarak ilerlerken bu öğrendiklerimizi uygulamak son derece önemli.