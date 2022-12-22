Elon Musk şok eden iflas haberini verdi

Son yıllarda özellikle elektrikli otomobil sektöründe adından sıkça söz ettiren Tesla'nın CEO'su Elon Musk, diğer markalar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Twitter'dan yaptığı paylaşımda Musk, bazı otomobil üreticilerinin iflasa sandıklarından daha yakın olduklarını düşünüyor..

YouTube'da teknoloji alanında içerik üreten Farzad Mesbahi, Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda herkesin Tesla hisselerindeki düşüşe odaklandığını ancak diğer üreticilerin daha kötü durumda olduğunu söyledi.

Elon Musk yanıt verdi

Bunun üzerine sessiz kalmak istemeyen Musk, bazı üreticilerin iflas etmeye sandıklarından daha da yakın olduğunu belirtti.

Elon Musk, geçtiğimiz dönemlerde Tesla'nın en büyük rakiplerinden olan Lucid'in sektörde çok fazla tutunamayacağını iddia etmişti.

Öte yandan ünlü milyarder, Twitter'ı satın aldıktan sonra artık Tesla ile ilgilenmiyor. Bu durumdan rahatsız olan Tesla yöneticileri, Elon Musk'ı istifaya davet ediyor.