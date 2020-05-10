Elon Musk milyar dolarlık yatırımını tweetle duyurdu

Elon Musk, Tesla fabrikasının açılmasına izin verilmediği için şirketin genel merkezini California eyaletinden taşıyacağını duyurdu. Musk, fabrikanın bulunduğu Alameda ilçesine de dava açacağını belirtti.

Tesla ve SpaceX’in kurucusu Güney Afrikalı girişimci Elon Musk, Tesla fabrikasının açılmasına corona virüsü önlemleri yüzünden izin verilmediği için şirketin genel merkezini California eyaletinden taşıyacağını duyurdu.

Teksas’a taşınıyor

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, fabrikanın bulunduğu Alameda ilçesine de dava açacağını belirten Musk, fabrikanın Teksas eyaletine taşınması için girişimlerde bulunacaklarını belirtti.

Musk, daha önce ABD’de coronavirüs salgınına karşı uygulanan sosyal mesafe ve karantina önlemlerinin anayasaya aykırı ve “faşistçe” olduğunu öne sürerek “Amerikalılara kahrolası özgürlüklerini geri verin” demişti.

Musk, CEO’su olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın gelirlerinin ele alındığı bir toplantıda, “İnsanları anayasal haklarına aykırı olarak zorla evlerine hapsediyorsunuz. Yanlış ve korkunç yollarla insanların özgürlüklerini ellerinden alıyorsunuz. Bu, insanları Amerika’ya getiren ya da Amerika’yı inşa ettiği değerlere aykırı” diye konuşmuştu.

Bir tweet sonrası Tesla’nın değeri düşmüştü

Musk, Twitter hesabından 1 Mayıs tarihinde “Tesla hisseleri çok pahalı bence” mesajını paylaşmıştı.

Bu mesaj üzerine Tesla'nın hisse değeri 144 milyar dolardan 129 milyar dolara sert düşüş göstermişti.