Elon Musk ile SİHA'lar gücünü birleştirdi

Rusya- Ukrayna savaşında 24 gün geride kaldı.

Rusya ve Ukrayna'ya karşı tarafsız olmaya devam eden Türkiye, savaşın gidişatında kritik bir rol üstleniyor. Savaştan önce Ukrayna'ya çok sayıda drone (İHA ve SİHA) satan ve birkaç ay önce Ukrayna ile Türkiye arasında iş birliği anlaşması yapılmasının ardından Kiev güçleri, Türk yapımı araçlarla Rus askerlerini püskürtmeye çalışıyor.

Aeurorozvidka, Türk yapımı SİHA'ları da kullanıyor

İngiliz Telegraph gazetesi ise Elon Musk'ın kısa bir süre önce gönderdiği Starlink uydularının savaşta kritik bir önemi olduğunu ortaya çıkardı. İngiliz Telegraph gazetesi, Aeurorozvidka isimli özel Ukrayna güçlerinin aralarında Türk yapımı İHA/SİHA'nın da olduğu farklı drone'larla Rus askerlerini vurduğunu aktardı.

Drone'lar Musk'ın uydularıyla haberleşiyor

Gazete, bu drone'ların merkez üs ile milyarder Elon Musk'ın uyduları aracılığıyla haberleşerek temasta kaldığını yazdı. Starlink sistemlerinin bölgede internet ve bağlantı hızını artırdığına dikkat çeken İngiliz medyası, Starlink'in uygulamasının da son 2 haftada en çok indirilen uygulama olduğunu belirtti.

"İstihbarat sağlıyorlar"

24 Şubat'tan beri Aerorozvidka'nın Rus dronelarına ve Rusya'nın tanklarına saldırdığını yazan Telegraph, "Sahada kullanılan dronelar, yakın zamanda kullanıma başlanan Starlink'i kullanarak bağlantıda kalıyorlar ve istihbarat sağlıyorlar. Drone'lar aracılığıyla tanksavar silahları yönlendirebiliyorlar" yorumunu yaptı.

Musk'ın düello daveti ses getirmişti

Savaş dolayısıyla Ukrayna'da internet ve elektrik kesintilerinin çok yaygın olduğuna dikkat çekilirken, Putin ile birebir dövüşme teklifinde bulunarak gündem olan Elon Musk'ın Starlink uydularının bu noktada kritik bir öneme sahip olduğu belirtildi. Musk, bu hafta başında Putin'i düelloya davet ederken, devreye Çeçen lider Ramzan Kadirov girmiş ve Elon Musk'a hakaretler yağdırmıştı.