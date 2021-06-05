'Elon Musk' iddiası Bodrum'da fiyatları uçurdu

Dünyaca ünlü teknoloji devi Elon Musk, jet-set dostlarıyla Bodrum'da mekan arayışına girmişken ultra lüks markalar da Yalıkavak'ta şube açma telaşına girişti. Muğla'nın Bodrum ilçesi sezona hızlı ve iddialı giriş yaptı. Mekanlarda, 300 liralık pide, avro ile satış başladı. Plajlarda ise giriş ücreti ise 750 lira olarak belirlendi.

Hafta başında mekanların açılmasıyla birlikte Ege sahilinin en gözde tatil ve turizm beldesi Bodrum'da 2021 yazı hareketliliği başladı. Çoğu mekan ise hazırlıklarını tamamlarken, kimi mekanın ise tadilat aşamasında olduğu gözlendi. Yunan adalarının ve dünyanın en önde gelen restoranları da Bodrum'u mesken edindi.

Jet set Bodrum'a geliyor

Geçtiğimiz senelerde milyarder iş insanı Elon Musk'ın eğlenmek ve tatil yapmak için annesi Maye Musk ile birlikte Turgutreis'de bulunan beş yıldızlı bir oteli seçtiği biliniyordu. Elon Musk'ın Bodrum'u çok sevdiği ise söylentiler arasındaydı. Diğer bir iddiaya göre ise Elon Musk'ın jet-set dostlarıyla hem konaklayacağı hem de eğlenip tatil yapacağı bir yer arayışına girdi. Birkaç oteli değerlendirmesine alan Musk'ın Akyarlar'da üç dönüm arazi içerisinde bulunan villaları incelediği duyuldu.

15 bin Avro'ya konaklama, 300 liraya pide

Yüksek rağbetli Bodrum'da önce ki sezonlarda gündeme gelen ateş pahası fiyatlar bu sezonda gündemde yerini aldı. Bilinen otellerden birinde konaklama fiyatları gecelik bin avro ile 15 bin avro arasında değişiyor. Lüks villalarda konaklama fiyatları ise 15 bin avro'yu buluyor.

Söz konusu otelin içerisindeki birçok mekanda ise avro ile servis veriliyor. Otelin restoranında ise 37 avro olan bir porsiyon köfte ise Türk lirasına çevrildiğinde yaklaşık 377 liraya geliyor. Kuşbaşı pidenin fiyatı ise yaklaşık 315 lira. İki kişilik kebap tabağı isterseniz de 1000 lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor.

Plaj girişleri 300-750 lira arasında değişti

Lüks tatilin merkezi Bodrum'da plaj giriş ücretleri ise 300 lira ile 750 lira arasında değişen fiyatlar olarak belirlendi. Her yıl yaz sezonunda lahmacun fiyatıyla gündem olan mekanlardan birinin plaj giriş fiyatı hafta içi 750 liraya çıkmasıyla birlikte yüksek fiyatlı plajlar arasına girdi.

Kabanalar 5-10 bin lira arasında belirlendi

Kalabalık gruplar için plajlar kabana hizmeti sunumunu bu sezonda ihmal etmedi. Kabanaların fiyatları 5 ila 10 bin lira arasında değişkenlik gösterdi. Bu fiyata meyve tabağı ve meşrubat da dahil edildi.