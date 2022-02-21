Elon Musk hayatının şokunu yaşadı! Tam 40 milyon değerinde

Elon Musk, ABD Menkul Kıymetler Borsası Güvenlik ve Değişim Komisyonu SEC ile karşı karşıya. Daha önce Musk’ı Tesla hissedarlarını kandırmakla suçlayan komisyon, Tesla ve Musk‘a toplam 40 milyon dolar gibi astronomik bir ceza verdi.

Bu ceza sonrası Elon Musk ve SEC, bu cezanın Tesla hissedarlarına dağıtılması konusunda anlaştı. Ancak Musk, 2018’te yapılan anlaşmaya göre Tesla hissedarlarına halen ödeme yapılmadığını açıkladı. Hatta Elon Musk ve avukatları SEC’in asılsız suçlamalarla şirketi ve Musk’ı sürekli taciz ettiği iddiası da ortaya attı.

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Musk, 2018 yılında Twitter üzerinde Tesla hissedarlarını heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Buna göre Tesla hisseleri için hisse başına 420 dolar gelir sağlayacak bir fon bulduğunu açıkladı. Bu açıklama sonrası ise SEC, Tesla’yı ve Elon Musk’ı gözlem altına aldı. Ancak bu anlaşmanın gerçekleşmemesi üzerine SEC bir soruşturma başlattı.

Elon Musk, bu soruşturma sonrası Tesla CEO‘luğu görevini bırakmak zorunda kaldı. Ayrıca finansal paylaşımlar paylaşımlar yapmadan önce uzmanlardan tavsiye almayı kabul etti. Ancak Elon Musk ve Tesla bu kadar ucuz kurtulamadı. Buna göre SEC, hissedarlara dağıtılması için şirkete ve Musk’a 40 milyon dolar ceza ödetti.

Elon Musk ve SEC arasında yapılan anlaşmaya göre kurum bu oldukça yüksek cezayı Tesla hissedarlarına hisse oranlarına göre dağıtacaktı. Elon ve Musk ve avukatları ise SEC’in bu sözü yerine getirmek yerine şirkete sürekli olarak mahkeme celbi gönderdiğini açıkladı. Bunu taciz olarak değerlendiren Elon Musk, SEC ne zaman 40 milyon dolar cezayı hissedarlara dağıtacak diye baskı kurmaya başladı.

SEC ise son yaptığı açıklamada, Musk’ın iddialarının asılsız olduğunu açıkladı. Buna göre Komisyon Elon Musk’a gönderilen mahkeme celplerinin bu konuyla yakından uzaktan ilgisi olmadığı görüşünde. SEC, Tesla hissedarları için bu dağıtımın ise çok yakında başlatılacağının müjdesini verdi. Kurum, özellikle Tesla hissedarlarına yapılacak ödemelerin oldukça karmaşık olduğunu da bu açıklamaya ekledi. Buna göre komisyon 2018 yılından beri 40 milyon dolar gibi büyük bir meblağı, hisse oranlarına göre dağıtabilmek için uğraş içinde.

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