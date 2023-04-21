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Teknoloji Elon Musk duyurmuştu: Tek tek kaldırıyorlar
Teknoloji

Elon Musk duyurmuştu: Tek tek kaldırıyorlar

Yeniakit Publisher
2023-04-21 10:21:00 -
Elon Musk duyurmuştu: Tek tek kaldırıyorlar

Elon Musk, Twitter’da Blue aboneliğini almayan kullanıcıların doğrulama işaretlerini kaldırdı. Pek çok ünlü ismin Twitter’da mavi tiki kaldırıldı.

Twitter, Blue aboneliğine geçiş yapmayan hesaplardan doğrulama işaretini kaldırmaya başladı. Sosyal medya platformunun doğrulama rozeti, gerçek hesapları sahtekarlardan ayırmak için kullanılıyordu.

Musk bunun yerine 150 TL’ye Blue aboneliğini satın alan her kullanıcıya mavi tik vermeyi tercih etti.

Twitter Blue aboneliği 

Bireysel kullanıcılar aylık 8 dolar (Türkiye’de 150 TL), kuruluşlar ise 1000 dolarlık Blue aboneliğine geçiş yapmaya zorlandı.  Yeni politikanın uygulamaya girmesiyle birlikte Blue abonesi olmayan hesapların mavi tiki kaldırıldı.

Beyonce, Papa Francis ve eski ABD Başkanı Donald Trump dahil olmak üzere birçok kullanıcı onay işaretlerini kaybetti.
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