Elon Musk duyurdu: Bu yıl yapacağız

Elon Musk, sorunları gidermeye çok yakın olduklarını ve Starship roketinin bu yıl yörüngeye fırlatılacağını açıkladı.



SpaceX'in yeni nesil uzay aracı olacak Starship, kargo ve insanları önce Ay yörüngesine ve ardından da Mars'a taşımak üzere geliştiriliyor.

Starship, fırlatılmadan önce birçok test aşamasından geçecek. Şirket bu testleri, Starship'in "SN" serisi prototip sürümleriyle gerçekleştiriyor.

Daha önceki fırlatma testlerinde 4 kez patlayan Starship prototipleri, son yapılan denemede işe başarıyla fırlatılmış ve yere inmişti.

Elon Musk, Ay'a ve Mars'a yolculuklar için tasarlanan yeni Starship'in bir dizi teknik ve düzenleyici engele rağmen bu yıl ilk kez Dünya yörüngesine ulaşacağından "son derece emin" olduğunu söyledi.

Musk, SpaceX'in Starship uzay aracını yörüngeye taşımak için tasarlanmış yeniden kullanılabilir fırlatma güçlendiricisi olan Super Heavy roketinin, "Raptor 2" motorlarını geliştirmede karşılaştığı zorlukları kabul etti.

Her ay yeni bir tane üreteceğiz

Motorların itici odalarının içinde yoğun ısıdan kaynaklanan erime problemlerinden bahseden SpaceX CEO'su, "Bunu çözmeye çok yakınız. Gelecek aya kadar üretimi haftada en az 7 motora çarmayı ve yıl sonuna kadar her ay yeni bir Starship üretmeyi planlıyoruz." dedi.

SpaceX, Güneş sisteminde yolcu ve kargo taşımak için yılda 100 tane olacak şekilde, toplamda binlerce Starship aracı üretmeyi hedefliyor. Araçların her birinin taşıyabileceği kişi sayısının 100'e ulaşması planlanıyor.