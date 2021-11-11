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Ekonomi Elon Musk dediğini yaptı, Tesla'nın hisselerini satmaya başladı
Ekonomi

Elon Musk dediğini yaptı, Tesla'nın hisselerini satmaya başladı

Milyarder iş adamı Elon Musk geçtiğimiz hafta Twitter'da açmış olduğu anket sonucunda Tesla hisselerini satmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 07:50:00 -
Elon Musk dediğini yaptı, Tesla'nın hisselerini satmaya başladı

Dünyanın en zengini Elon Musk, Tesla'da bulunan hisselerini satmaya başladı. Musk, 1.1 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi. Bu oran Musk'ın elinde tuttuğu hisselerin yüzde 0.5'ine denk geliyor.

Elon Musk'ın toplamda 934 bin lot satış gerçekleştirdiği açıklandı. Musk'ın elinde hala 170 milyon Tesla hissesi var.

Musk, hisse satışını daha önceden Twitter'dan duyurmuştu. Twitter'da anket açan Musk, Tesla'da bulunan yüzde 10'luk hisselerini satıp satmama konusunda anket şıkları sunmuş, 4 milyona yakın kişi oy kullanmış ve hisselerin satılması yönünde karar çıkmıştı.

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