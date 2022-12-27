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Medya Elon Musk, bunu açıklarsa Türkiye ayağa kalkar! O ihtimal gündeme bomba gibi düştü
Medya

Elon Musk, bunu açıklarsa Türkiye ayağa kalkar! O ihtimal gündeme bomba gibi düştü

Elon Musk'ın, bir süredir Twitter'la Pentagon, CIA ve FBI arasındaki kirli operasyonları deşifre ettiğine dikkat çeken Mahmut Övür, ABD ordusunun veya CIA'nın Türkiye içinde böyle destek verdiği siyasi veya sivil yapıların da olduğunu belirtip "Elon Musk asıl bu kirli yapıları da açıklamalı" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 12:07:00 -
Elon Musk, bunu açıklarsa Türkiye ayağa kalkar! O ihtimal gündeme bomba gibi düştü

Elon Musk'ın, bir süredir Twitter'la Pentagon, CIA ve FBI arasındaki kirli operasyonları deşifre ettiğine dikkat çeken Mahmut Övür, ABD ordusunun veya CIA'nın Türkiye içinde böyle destek verdiği siyasi veya sivil yapıların da olduğunu belirtip "Elon Musk asıl bu kirli yapıları da açıklamalı" ifadelerini kullandı.

Övür, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Wikileaks belgelerinin yayınlanmasıyla artık dünyada hiçbir şeyin gizli kalmayacağı belliydi. Öyle de oldu.

Hatta yakın zamana kadar, "üst akıl" denilen ABD emperyalizminin kirli kumpasları da bir bir ortaya döküldü. Şimdi de bu küresel kumpasın sosyal medya üzerindeki oyunları açığa çıkıyor. Açıklayan da bizzat ABD'nin merkezinde yer alan ve Twitter'ın yeni patronu Elon Musk... Musk, bir süredir Twitter'la Pentagon, CIA ve FBI arasındaki kirli operasyonları deşifre ediyor.

Birçok başlık var ama bizi ilgilendiren en çarpıcısı, Suriye'de bölgeyi kaosa sürüklemek ve terör örgütü PKK'yla iş tutan CENTCOM denilen kirli merkezin yaptıkları. CENTCOM, PKK veya DEAŞ gibi bölgede kullandığı terör örgütlerine sadece silah veya para desteği vermiyor, aynı zamanda onlara sosyal medya üzerinden algı oluşturmak için de destekte bulunuyor.

Özet haber her şeyi anlatıyor:

"Twitter'ın ABD ordusunun talebi üzerine Ortadoğu'daki psikolojik harp operasyonları hesaplarına dahili koruma sağladığı ve bunlara onaylı hesap (mavi tik) özelliği verdiği ortaya çıktı."

Gördüğünüz gibi ABD, Ortadoğu'nun genelinde desteklediği terör örgütlerine, Twitter'ı kullanarak "Psikolojik harp operasyonu" yöntemiyle destek vermiş.

Peki, ABD ordusunun veya CIA'nın Türkiye içinde böyle destek verdiği siyasi veya sivil yapılar yok mu? Elon Musk asıl bu kirli yapıları da açıklamalı."


 

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Yorumlar

Rabia Zafer

EVET KESİNLİKLE AÇIKLAMALIDIR.

Şaibe

"Global Çete ikili oynar", diyor eski Amerikalı politikacı.
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