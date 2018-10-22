Elon Musk bu sefer Fortnite'ı hedef aldı!

Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk, bir kez daha Twitter’dan yaptığı paylaşımlar ile gündemde.

Teknoloji dünyasının son dönemde en çok konuştuğu isimlerden birisi olan Musk geçtiğimiz dönemde Facebook’un patronu Mark Zuckerberg ile yapay zeka üzerine Twitter üzerinden giriştiği tartışma ile oldukça konuşulmuştu.

Ünlü girişimcinin hedefinde bu sefer popüler oyun Fortnite vardı. Musk “Fortnite’ı satın alıp oyunu sileceğini” açıklayarak bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.

Musk’ın bu şakasına oyunun yapımcı firmasından cevap gecikmedi.

Firma Twitter’dan Musk’a verdiği cevapta girişimcinin Mars hayalini hatırlatarak alaycı bir dil ile projesine yoğunlaşması önerildi.