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Dünya Elon Musk açıkladı! Enflasyon karşısında bunu yapın
Dünya

Elon Musk açıkladı! Enflasyon karşısında bunu yapın

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, enflasyon karşısında varlıklarını korumak isteyenlere önemli tavsiyelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-21 16:58:00 -
Elon Musk açıkladı! Enflasyon karşısında bunu yapın

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, yükselen enflasyon karşısında birikimlerini korumak isteyenlere çeşitli önerilerde bulundu. Enflasyon yükselirken itibari paralar yerine ev gibi taşınmaz varlıklara sahip olmanın daha mantıklı olduğunu belirten Musk, “İyi ürünler ürettiğini düşündüğünüz şirketlerin hisse senetlerine veya ev gibi fiziksel şeylere sahip olmak, enflasyonun yüksek olduğu zamanlarda dolara sahip olmaktan genellikle daha iyidir” dedi. Musk ayrıca Bitcoin, Ethereum veya Doge gibi kripto paralara sahip olduğunu ve onları satmayacağını açıkladı.

 

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Yorumlar

Bunu diyen Elon Musk

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