  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Elon Musk 5 milyar dolar bağışladı! ABD sallandı
Dünya

Elon Musk 5 milyar dolar bağışladı! ABD sallandı

Tesla CEO'su Elon Musk, bir hayır kurumuna 5.7 milyar dolar değerinde hisse bağışladı. Musk'ın yardımı çok farklı yorumları beraberinde getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-15 10:34:00 -
Elon Musk 5 milyar dolar bağışladı! ABD sallandı

Elon Musk 5.7 milyar dolar değerinde 5 milyon 44 bin adet Tesla hissesini ismi açıklanmayan bir hayır kurumuna bağışladı

Tesla CEO'su Elon Musk'ın 19-29 Kasım tarihleri arasında adı açıklanmayan bir hayır kurumuna 5 milyon 44 bin adet hisse bağışladığı ortaya çıktı.

SEC'e yapılan bildirime göre hisselerin söz konusu tarihlerdeki kapanış fiyatlarına göre toplam değeri 5.7 milyar dolar oldu.

Elon Musk, geçen yıl 16,4 milyar dolar tutarında Tesla hissesi satmıştı. Bu satışın 11 milyar doları ile bu yıl sona erecek hisse opsiyonları için vergi ödemesi yapacağını belirtmişti.

Musk'ın bu bağışı ise ABD'de tartışmalara neden oldu. Bazı uzmanlar bu bağışın hayır amaçlı değil vergi indirimi almak için yapıldığını savundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay