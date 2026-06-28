Elmas imparatorluğunda büyük deprem

2025 yılında Mumbai'de düzenlenen bir elmas ve değerli taş endüstrisi etkinliğinde Hindistan, kendisini gururla "dünyanın en hızlı büyüyen elmas pazarı" olarak ilan etti.

Yerli elmas piyasasının mevcut 85 milyar dolarlık değerinden 2030 yılına kadar 130 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Ancak bu etkileyici rakamlar, Güney Asya ülkesinin elmas üretim merkezinin tam kalbinde yaşanan bir paradoksu gizliyor.

Elmas başkenti Surat'taki kriz, pandemi sonrasında başladı. En büyük geleneksel müşterisi olan ABD pazarı, doğal elmaslardan uzaklaşarak %70'e varan oranda daha ucuz olan laboratuvar ortamında üretilen elmaslara yönelmeye başladı.

Aynı zamanda, Çin anakarası ve Hong Kong'daki piyasalar neredeyse tamamen durmuştu ve bu durum, işlenmiş elmas stoklarının rekor seviyelere ulaşmasına yol açtı.

ABD'nin Hindistan'dan yapılan elmas ithalatına yeni gümrük vergileri getirmesiyle durum daha da karamsar bir hal aldı; bu da ihracatın 2023'teki 5,93 milyar dolardan Eylül 2025'e kadar sadece 2,42 milyar dolara düşmesine neden oldu.

Surat'a küçük boyutlu ham elmas tedarik eden ana şirket olan Rus elmas madencilik şirketi Alrosa'ya uygulanan Batı yaptırımları da tedarik zincirini aksattı.

Sonuç olarak, Hindistan'da doğal elmasların toptan fiyatı son iki yılda yaklaşık %30 düştü. Her zamanki gibi, yük elmas endüstrisinin değer zincirinin en zayıf halkası olan yoksul işçilerin omuzlarına düşüyor.

Gujarat Elmas İşçileri Sendikası (DWUG) Başkan Yardımcısı Bhavesh Tank, Surat'taki elmas parlatma atölyelerinin en az üçte birinin 2024 Diwali bayramından sonra yeniden açılmadığını söyledi.

Çok sayıda işçi işini kaybetti

Çok sayıda işçi işini kaybetti. Sadece Şubat ve Haziran 2024 arasında tahminen 15.000 kişi işsiz kaldı. İşini koruyanlar da çalışma saatlerinde ve ücretlerinde azalma yaşadı.

Aylık 28.000 rupi (yaklaşık 8,3 milyon VND) kazanan 21 yaşındaki Chotu Kumar, şimdi karat başına sadece 13-14 rupi (yaklaşık 4.000 VND) alıyor; bu da geçim masraflarını karşılamaya zar zor yetiyor.

Umutsuzluk, dürtüsel eylemlere yol açtı. Gujarat Elmas İşçileri Sendikası'na göre, 2024 yılında yaklaşık 71 işçi intihar etti. Toplamda, 2022 ile 2024 yılları arasındaki üç yılda 100'den fazla kişi intihar etti.

Son verilere göre, 2026 yılının ilk üç ayında Surat'ta en az sekiz elmas işçisi intihar etti. En son olarak, Mart 2026'da, elmas işinin iflas etmesinin ardından 50 milyon rupi (yaklaşık 1,5 milyar VND) borç biriktiren 40 yaşındaki elmas cilacısı Sandeep Chodvadiya hayatını kaybetti.

Perakende piyasasında patlama

Bu kayıplara karşılık olarak, De Beers gibi büyük şirketler, Hindistan Doğal Elmas Perakendecileri Birliği (INDRA) kampanyasını başlatmak için Hindistan Mücevher ve Kuyumculuk İhracat Konseyi (GJEPC) ile ortaklık kurdu.

Bu program, yerel dillerde hikaye anlatımı ve eğitim yoluyla küçük kasabalarda ilgi çekici etkinlikler düzenleyerek, elmasları halka daha yakınlaştırmayı ve iç pazarı canlandırmayı amaçlamaktadır.

Ancak perakende piyasasının "parlaması" Surat'a ulaşamıyor gibi görünüyor. İşçilerin çocuklarına yönelik eğitim desteği ve küçük atölyelere elektrik sübvansiyonu gibi Gujarat'tan gelen hükümet yardımları, sendika tarafından etkisiz olarak değerlendiriliyor.

Bunun nedeni, çalışanların çoğunun kayıt dışı ve sözleşmesiz olması, bu nedenle de sosyal haklardan yararlanamamalarıdır.

Hayatta kalabilmek için birçok fabrika sahibi, çok daha düşük kar marjlarıyla laboratuvar ortamında üretilen elmaslara yöneldi. Ancak maliyet baskıları, önemli ölçüde azalan gelirleri kabul etmek zorunda kalan işçiler üzerinde ağır bir yük oluşturmaya devam etti.

Laboratuvar ortamında üretilen elmaslara doğru yaşanan kayma, ticaret tarifeleri ve büyük pazarlardan gelen talebin azalması, yoksul zanaatkarların geçim kaynaklarını yok eden mükemmel bir fırtına yarattı.

Surat'ın önde gelen elmas şirketlerinden Kakadiam LLP'nin Direktörü Hasmukh Kakadiya'nın belirttiği gibi: "Küçük elmas fabrikalarının yaklaşık %15-20'si kapandı. Bu işletmelerdeki işçiler iş bulamıyor çünkü kimse işe almıyor. Durumun ne zaman düzeleceğini söylemek zor."