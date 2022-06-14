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Kadın - Aile Elmalı yulaf lapası tarifi nasıl yapılır? | Elmalı yulaf ezmesi tarifi
Kadın - Aile

Elmalı yulaf lapası tarifi nasıl yapılır? | Elmalı yulaf ezmesi tarifi

Başta kalp hastalığı riskini azaltması ve zayıflamada etkisi olmak üzere çok sayıda faydası bulunan yulaf ezmesini beslenme alışkanlıklarınız arasına alın. Sabah kahvaltısında yulaf lapası tüketmek size gün boyunca enerji verir

Yeniakit Publisher
2022-06-14 22:23:00 - 2022-06-14 22:42:51
Elmalı yulaf lapası tarifi nasıl yapılır? | Elmalı yulaf ezmesi tarifi

Elmalı Yulaf Lapası Tarifi İçin Malzemeler

  • 1 kırmızı elma (yeşil elma kullanırsanız 1 tatlı kaşığı bal)
  • 1 tatlı kaşığı tarçın
  • 4-5 yemek kaşığı yulaf ezmesi
  • 1, 5 su bardağı süt
  • 1 yemek kaşığı chia tohumu
  • İsteğe göre kuru meyveler

Elmalı Yulaf Lapası Tarifi Nasıl Yapılır?

Elmayı rendeleyip tencereye alın. Tarçını, yulaf ezmesini ve sütü ekleyip 4-5 dakika ocakta pişirin.  Ocaktan aldıktan sonra içerisine chia tohumunu ekleyip karıştırın ve biraz soğumasını bekledikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz.

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Elmalı yulaf ezmesi tarifi

İçindekiler

  • 1L Şekersiz Yulaf İçeceği
  • 160 gr yulaf lapası
  • 2 elma
  • 250 gr böğürtlen
  • 4 yemek kaşığı kabuklu antep fıstığı (isteğe bağlı)

Elmalı yulaf ezmesi tarifi nasıl yapılır?

Elmaları ayıklayıp ince ince dilimleyin. Şekersiz Yulaf ve yulaf lapasını birlikte bir tavaya koyun. Kaynamaya bırakın ve daha sonra altını kısın. Güzel, kalın ve pürüzsüz olana kadar yaklaşık üç dakika karıştırmaya devam edin. Dört kahvaltılık kaseye dökün. Üzerine böğürtlen ve isterseniz antep fıstığı serpin. Fazladan Şekersiz Yulaf da ekleyebilirsiniz. 

 

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