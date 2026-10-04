Elmalı irmikli muhallebi diyet, öyle bir şey ki... Kilodan kurtulursunuz! Görenin bir daha baktığı liste
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Kullanılmayan 1 adet elmayla kilo verin. Herkesin yaptığı 'Elmalı irmikli muhallebi diyet' kilolara karşı mücadelede mükemmel bir besindir. Herkes bu açıklamaya göre hazırlıklarını yaparsa kilolar adeta demirlenir.
Elmalı İrmikli Muhallebi Diyet Tarifi İçin Malzemeler;
1 adet elma.
1 çay bardağı süt.
Yarım çay bardağı su.
1 tatlı kaşığı irmik
Üzeri için :
Tarçın
Elmalı İrmikli Muhallebi Diyet Tarifi Nasıl Yapılır?
İlk olarak elmamızı rendeleyelim. Sonra süt, su ve irmiğimizi kaynayana kadar pişirelim. Kaynayınca elma rendemizi ekleyip 3-4 dakika daha pişirelim.
Tatlımız hazır! Bir kase içinde 1 saat buzdolabında bekledikten sonra üzerine tarçın ilave ederek yiyebilirsiniz. Afiyet olsun.
Kiloya karşı verilen mücadelede söz konusu elma size destek verecek.
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