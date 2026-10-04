O ülkeyi tahmin edemezsiniz: Deniz seviyesinin 4 metre altına inşa ettiler!

31 Ocak'ı 1 Şubat 1953'e bağlayan gece yaşanan şiddetli fırtına ve yüksek gelgit, ülkenin güneybatısındaki çok sayıda setin yıkılmasına neden oldu. Felakette 1.800'den fazla kişi hayatını kaybetti. Günün Trend Haberleri Sonrasında Delta Planı kapsamında barajlar, setler ve hareketli bariyerler inşa edildi. Oosterschelde Bariyeri ve Rotterdam'daki Maeslantkering, su seviyesinin tehlikeli biçimde yükselmesi halinde kapanarak bölgeleri koruyor. Afsluitdijk, eski Zuiderzee bölgesini Kuzey Denizi'nden ayırdı ve IJsselmeer Gölü'nün oluşmasını sağladı. Suların çekilmesiyle yeni polderler oluşturuldu ve bu topraklarda yerleşimler ile tarım alanları kuruldu. Bu çalışmalar sonucunda Flevoland eyaleti ortaya çıktı. Hollanda'nın yaklaşımı zamanla değişti. “Nehirler İçin Alan” programıyla bazı setler nehirlerden geriye çekildi, taşkın alanları genişletildi ve kanallar büyütüldü. Amaç, yükselen suyun kontrollü biçimde yayılabileceği alanlar oluşturarak şehirler üzerindeki baskıyı azaltmak. Bazı tarım arazileri bu amaçla satın alınırken, taşkın sırasında suyun yayılabileceği bölgeler oluşturuldu.