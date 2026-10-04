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O ülkeyi tahmin edemezsiniz: Deniz seviyesinin 4 metre altına inşa ettiler!

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O ülkeyi tahmin edemezsiniz: Deniz seviyesinin 4 metre altına inşa ettiler!

Topraklarının büyük bölümü deniz seviyesinin altında olan Hollanda, yüzyıllık suyla savaş stratejisini değiştirdi. Ülke topraklarının üçte birinin deniz seviyesinin altında olması nedeniyle Hollanda, taşkınlara karşı suları engellemek yerine suya alan açıyor.

#1
Foto - O ülkeyi tahmin edemezsiniz: Deniz seviyesinin 4 metre altına inşa ettiler!

Hollanda, yüzyıllardır deniz ve nehir sularına karşı setler, kanallar ve pompalar kullanıyor. Ülke topraklarının yaklaşık üçte biri deniz seviyesinin altında bulunuyor. Ancak Hollanda artık yalnızca suyu engellemek yerine, bazı bölgelerde suya kontrollü şekilde alan açıyor.

#2
Foto - O ülkeyi tahmin edemezsiniz: Deniz seviyesinin 4 metre altına inşa ettiler!

Yerleşimlerin ve tarım alanlarının önemli bölümü setlerle çevrili polderlerde bulunuyor. Geçmişte yel değirmenleriyle kurutulan bu alanlarda bugün modern pompa istasyonları kullanılıyor. Schiphol Havalimanı da deniz seviyesinin yaklaşık dört metre altında bulunan bir polder üzerinde yer alıyor. Bölge, sürekli çalışan drenaj ve su kontrol sistemleriyle kuru tutuluyor.

#3
Foto - O ülkeyi tahmin edemezsiniz: Deniz seviyesinin 4 metre altına inşa ettiler!

31 Ocak'ı 1 Şubat 1953'e bağlayan gece yaşanan şiddetli fırtına ve yüksek gelgit, ülkenin güneybatısındaki çok sayıda setin yıkılmasına neden oldu. Felakette 1.800'den fazla kişi hayatını kaybetti. Günün Trend Haberleri Sonrasında Delta Planı kapsamında barajlar, setler ve hareketli bariyerler inşa edildi. Oosterschelde Bariyeri ve Rotterdam'daki Maeslantkering, su seviyesinin tehlikeli biçimde yükselmesi halinde kapanarak bölgeleri koruyor. Afsluitdijk, eski Zuiderzee bölgesini Kuzey Denizi'nden ayırdı ve IJsselmeer Gölü'nün oluşmasını sağladı. Suların çekilmesiyle yeni polderler oluşturuldu ve bu topraklarda yerleşimler ile tarım alanları kuruldu. Bu çalışmalar sonucunda Flevoland eyaleti ortaya çıktı. Hollanda'nın yaklaşımı zamanla değişti. “Nehirler İçin Alan” programıyla bazı setler nehirlerden geriye çekildi, taşkın alanları genişletildi ve kanallar büyütüldü. Amaç, yükselen suyun kontrollü biçimde yayılabileceği alanlar oluşturarak şehirler üzerindeki baskıyı azaltmak. Bazı tarım arazileri bu amaçla satın alınırken, taşkın sırasında suyun yayılabileceği bölgeler oluşturuldu.

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