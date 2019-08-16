Elma sirkesiyle yüz yıkamanın faydaları Elma sirkesinin cilde faydaları nelerdir? Elma sirkesi ile yüz temizlenir mi?

Elma sirkesinin özellikle yağlı ciltlerin arındırılmasında kullanıldığını biliyor muydunuz? İşte detaylar.

Elma sirkesi kadınları kozmetiğe para yatırmaktan kurtaran, hem sizi hem de cebinizi sevindirecek türden bir mucize.

ELMA SİRKESİNİN CİLDE FAYDALARI NELERDİR?

Yaz ayları neticesinde yüzünüzde oluşan yeni cilt lekeleriyle yapay ürünler kullanmadan, doğal yollarla baş etmek mümkün.

Cilt lekelerinin, sivilcelerin ve aknelerin tedavisinde kullanılan elma sirkesi aynı zamanda güneş lekelerini de gideriyor.

Düzenli kullanıldığı takdirde cildin beyazladığını ve lekelerin yok olduğuna şahit olacaksınız.

NASIL HAZIRLANIR VE NASIL KULLANILIR?

Yarım çay bardağı elma sirkesine yarım çay bardağı su ilave edin ve sabah akşam yüzünüzü bu karışım ile temizleyin.

Temizleme işlemi için pamuk ya da peçete kullanabilir dilerseniz direkt yıkayabilirsiniz. Ancak sirkenin gözünüzle temasından kaçının. Hazırladığınız karışımı peçetenin yahut pamuğun üzerine dökerek cildinize dairesel hareketlerle sürün.

Sade su yerine maden suyu ilave ederseniz daha etkili sonuç almanız mümkün.

Doğal elma sirkesiyle temizleme işlemi yapmanız elbette daha etkili olacaktır.