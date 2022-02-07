Elma sirkesi ile bebek gibi bir cilde sahip olun

Akne gibi bakteri üremesi ile artan cilt sorunlarının tedavisinde destek olarak kullanılabilir. Cilt lekeleri için elma sirkesi kullanılabilir.

Elma sirkesi ve cilde faydaları

Elma sirkesinin cilde faydaları arasında ölü deriden arındırma özelliği ilk sırada yer alır. Cildi temizleyen ve gözenekleri açan sirke, su ile karıştırılarak pamuk yardımıyla cilde sürülür. Cilt üzerindeki bakterileri öldürerek mikrobiyal sorunları azaltır. Akne gibi bakteri üremesi ile artan cilt sorunlarının tedavisinde destek olarak kullanılabilir. Cilt lekeleri için elma sirkesi kullanılabilir. Yüzdeki lekelerin açılmasına yardımcı olan sirke, düzenli kullanımda yaşlılık lekelerinin de açılmasına yardım eder.

Elma sirkesi cilde nasıl uygulanır?

Soğan suyu ile elma sirkesi karıştırılarak yarım saat yüzde tutulur, leke açıcı bu maske durulanarak ciltten arındırılır. 15 günde bir kullanılması önerilen maske sonrasında düzenli güneş kremi kullanılması tavsiye edilir. Mantar gibi sorunlara da çare olan sirke, günlük kullanımda cildin kendini yenilemesine yardım eder. Tırnakları her gün yarım saat sirkeli tuzlu suda bekletmek sorunların azalmasını sağlar.

Akne ve sivilceler

Elma sirkesi asidik bir yapıya sahip. Bunun yanı sıra antibakteriyel özelliği de bulunuyor. Bu yönü ile sivilce ve aknelere karşı da oldukça etkili. Sivilcelerden kurtulmak için bir miktar sirke ve suyu karıştırın. Küçük bir pamuğa, bu karışımdan birkaç damla damlatın, yüzünüzde oluşan aknelere nazikçe uygulayın. Kısa sürede sivilce ve akne görünümünden kurtulmanız böylece mümkün olacak.

Elma sirkesi ve yüze faydaları

Elma sirkesinin yüze faydaları tüm cilt tiplerinde geçerlidir. Hem yağlı cilde hem de kuru cilde sahip kişiler elma sirkesinin şifasından faydalanabilir. Cildin normal pH dengesine ulaşmasını sağlayan elma sirkesi, sivilce tedavisi yerine değil, destek olarak kullanılabilir. Sivilce için elma sirkesi kullanılıyorsa açık yara olmamasına dikkat edilmeli, bir uzmana danışılmalı ve elma sirkesi cilt lekelerine uygulanırken uzman bir dermatolog desteği alınmalıdır.

Ciltteki gözenekler

Elma sirkesinin ciltteki gözenekleri de temizliyor ve sıkılaştırıyor. Cildin rahat bir nefes almasını sağlayan elma sirkesi ayrıca cildi canlandırıyor. Özellikle yüzünüzdeki gözenekleri sıkılaştırmak için su ve elma sirkesi karışımını pamukla yüzünüze uygulayabilirsiniz. Bu kürü haftada birkaç kez tekrarlayarak cildinizde kalıcı iyileşme sağlayabilirsiniz.

Elma sirkesi nerelerde kullanılır? Ne işe yarar?

Elma sirkesi antiseptik özelliği ile hem mutfakta hem de kişisel bakımda kullanılır. Sebzeler sirkeli suda bekletildiğinde üzerindeki mikroplar ölür.