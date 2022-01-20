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Yerel Elma seçerken telefonundan oldu!
Yerel

Elma seçerken telefonundan oldu!

İstanbul Esenyurt'ta pazardaki bir tezgahtan elma seçen yaşlı adamın cep telefonu çalındı.

Yeniakit Publisher
2022-01-20 12:23:00 - 2022-01-20 12:27:25

İstanbul Esenyurt'ta meyve sebze alışverişi yapan yaşlı adam, evinin yakınında bulunan manava giderek alışveriş yapmaya başladı. Elma seçen adamın, yanına yaklaşan şüpheli elini yaşlı adamın paltosuna soktu. Olan bitenden habersiz yaşlı adam, elma seçmeye devam ederken o sırada cep telefonu çalan hırsız olay yerinden uzaklaştı. Hırsızın soğukkanlı tavırları ise pes dedirtirken, olayı sonradan fark eden yaşlı adam karakola giderek şahıstan şikâyetçi oldu.

'Elma seçmesi pahalıya patlamış'

Olay hakkında konuşan bir vatandaş, "Çalan kişi çok soğukkanlı, herhalde profesyonel bir hırsız. Meyve alan adamın cebinden telefonunu alıp gidiyor. Elma seçmesi pahalıya patlamış, Telefonu çalınan kişi yaşlı bir adam fark etmiyor ve elmasını almaya devam ediyor. Elma seçmesi pahalıya patlamış, adam telefonundan olmuş. Hırsızlık bu adamların mesleği olmuş. Görenler de korkudan sesini çıkaramıyor çünkü saldırıp saldırmayacağı belli değil'' dedi.

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