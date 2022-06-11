Ellerine yüzlerine bulaştırdılar! 'Komünist sol haber' fena rezil oldu

Yeni Akit/Ankara

Her fırsatta hükümeti karalamayı kendilerine şiar edinen güruh "haberciliğin yüz karası" olmaya devam ediyor. "Sol Haber" isimli sözde haber portalı verdiği haberle hiç ilgisi olmayan kişinin fotoğrafını paylaştı.

"Haberdeki kişiyle fotoğraftaki kişi farklı"

"Sol Haber" isimli sözde haber portalı tarafından; "AKP'li Sevgi Yiğit Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı" diye sunulan haberde sanki Ak Parti üyesi olmak Cumhurbaşkanı danışmanlığına engelmiş gibi bir algı piyasaya sürülmeye çalışıldı. Yapacakları algıyı ellerine yüzlerine bulaştıran Sol Haber, içerikte ise Sevgi Yiğit'in fotoğrafı yerine AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Halime Kökçe’in fotoğrafını kullandı.





"Sol haber alay konusu oldu"

Durumu fark eden bazı sosyal medya kullanıcıları Sol Haber isimli sitenin paylaşımını alıntılayarak şunları yazdılar:

"Anladık haber yapacaksın bari resim kullanmasaydın belki bizde inanırdık"

"Silme olur mu ?

Biraz dalga geçelim @solhaberportali"

"Adamlar doğru haber yapmaya alışık olmayınca google bile onları trollemiş.

@halimekokce hanım hayırlı olsun,sol haber sizi CB başdanışmanlığına atamış:)"







