Elizabeth'in ölüm haberini duyurmuştu! BBC spikeri çocuk istismarından yargılanacak

17 yaşındaki bir çocuğa geçen yıl müstehcen fotoğraflar için 35 bin sterlinden fazla para ödediği ortaya çıkan Edwards hakkında iddianame yayımlandı.

İddianameye göre Edwards'a, Aralık 2020-Nisan 2022 tarihlerinde işlendiği iddia edilen üç farklı "çocuğa karşı cinsel istismar" suçlaması yöneltildi.

WhatsApp üzerinden aldığı farklı suç kategorilerindeki toplam 37 fotoğraf karşılığında ödeme yaptığı belirtilen Edwards, yarın Westminster Sulh Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

Kraliçe Elizabeth'in ölüm haberini duyurmasıyla tanınan Edwards'ın suçlu bulunması halinde 6 ay hapis cezası ve para cezasına çarptırılma ihtimali bulunuyor.

BBC'nin en yüksek maaşlı üçüncü kişisi

BBC'de "maaşı 6 haneli" olan spikerin bir çocuğa uygunsuz fotoğrafları için para ödediği iddiası geçen yıl gündeme gelmişti. İç soruşturma yapan BBC söz konusu ismin kim olduğunu uzun süre açıklamamıştı.

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Dönemin İçişleri ve Adalet Bakanları, iç soruşturma yerine adli süreç başlatılması gerektiğini savunmuş ve konu polise intikal etmişti. Olayda adı geçen kişinin Edwards olduğunun ortaya çıkmasının ardından ünlü spikerin eşi Vicky Flind, yazılı bir açıklama yapmıştı.

Eşi adına açıklama yapan Flind, Edwards'ın ciddi akıl sağlığı sorunları yaşadığını ve hastanede yatılı tedavi gördüğünü belirtmişti.

BBC ise Edwards'ı yalnızca görevden uzaklaştırmış ancak işten çıkarmamıştı. BBC'nin yıllık faaliyet raporunda yaklaşık 1 yıldır hiçbir görevi bulunmayan Edwards'ın kurumdaki en yüksek maaşlı 3. kişi olduğu ortaya çıkmıştı.

Maaşında bu yıl 40 bin sterlinlik artışa gidilen Edwards'ın yıllık maaşının 475 bin ila 480 bin sterlin (20 ila 20,3 milyon lira) arasında olduğu açıklanmıştı. BBC, bu artışın kurumdaki genel zam kapsamında yapıldığını duyurmuştu.