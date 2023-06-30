Elinde kılıçlarla kavga eden yabancılar, dikkat çeken flaş iddia! İstanbul Valisi böyle duyurdu
İstanbul Valisi Davut Gül işte peş peşe kararı açıkladı! Küçükçekmece'de bir kavga sırasında kılıç taşıdıkları anlara ait görüntüleri sosyal medyada yayınlanan yabancı uyrukluların sınır dışı edildiğini bildirdi. İstanbul'da kılıç kullanarak kavga eden yabancılar sınır dışı edildi.
İstanbul Valisi Davut Gül, Küçükçekmece'de bir kavga sırasında kılıç taşıdıkları anlara ait görüntüleri sosyal medyada yayınlanan yabancı uyrukluların sınır dışı edildiğini bildirdi.
Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,"Ellerinde kılıçlarla kavga eden yabancılar tespit edilerek sınır dışı edilmiştir. İstanbul büyük bir metropol ve zaman zaman bu tür istenmeyen olaylar olsa da suç işleyenlere karşı kararlı mücadelemiz devam edecektir" dedi.
Küçükçekmece'de geçen gün yabancı iki grup arasında çıkan kavgada, kılıç kullanılmıştı.
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