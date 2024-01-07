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Ekonomi Elinde altın bulunduranlar dikkat! Kuyumcular artık bu altını satın almayacak
Ekonomi

Elinde altın bulunduranlar dikkat! Kuyumcular artık bu altını satın almayacak

Yeniakit Publisher
2024-01-07 12:25:00 -
Elinde altın bulunduranlar dikkat! Kuyumcular artık bu altını satın almayacak

Türkiye'de en çok rağbet gören yatırım araçlarından biri olan altın için dikkat çeken bir haber ortaya çıktı. Habere göre kuyumcular artık dolandırıcılığa tedbiren kesme altını satın almayacak.

Türkiye'de yatırımcılar arasında en çok tercih edilen değerli metallerden biri olan altında yaşanan fiyat artışları, dolandırıcıları da harekete geçirdi. Bu durum karşısında kuyumcular, müşterilerini korumak adına önemli bir karar alarak, kesme altını satın almamaya karar verdiler.

Geçtiğimiz yıl içerisinde altının değer kazanmasıyla birlikte dolandırıcıların artan yöntemleri, kuyumcuları daha dikkatli olmaya sevk etti. Uzun vadeli yatırım aracı olarak bilinen altın, kesme altın formundaki ürünlerde yaşanan dolandırıcılık olaylarının önüne geçmek amacıyla kuyumcular tarafından geri alınmayacak.

Kesme altın alım-satımından kaçın

Altın yatırımcılarının kazançlarını koruma adına alınan bu tedbir, kesme altınların üzerinde barkot veya seri numarası olmamasından kaynaklanan dolandırıcılık vakalarını engellemeyi amaçlıyor. Kuyumcular, altın yatırımcılarını uyararak kesme altın alım-satımından kaçınılması gerektiğini vurguluyor.

Ucuz altın diye bir şey yoktur

Antalya'da kuyumculuk yapan Çağrı Yılmaz, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Halkımızda ucuz altın diye bir inanış var, ucuz altın diye bir şey yoktur. Kesme altını satmak da zor hatta birçok kuyumcu şu anda almıyor. Paketli altında seri numarası, üretici firmasından tutun, hepsi belli." diyerek kesme altınların güvensiz olduğuna dikkat çekti.

 
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