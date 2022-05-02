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Dünya Elin ABD'lisi bile anladı, bizim dangalaklar hâlâ anlayamadı
Dünya

Elin ABD'lisi bile anladı, bizim dangalaklar hâlâ anlayamadı

ABD'nin en saygın politika analizcilerinden olan Profesör Michael Doran, CIA Direktörü William Burns'e FETÖ'cü basketbol oyuncusu Enes Kanter ile verdiği poz sebebiyle tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-02 14:37:00 -
Elin ABD'lisi bile anladı, bizim dangalaklar hâlâ anlayamadı

 

 

ABD'nin en saygın politika analizcilerinden olan Profesör Michael Doran, FETÖ'cü basketbol oyuncusu Enes Kanter'in, CIA Direktörü William Burns ile birlikte çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı.

Doran paylaşımında, "Pek çok Türk 2016 yılında Gülen hareketinin başlattığı darbe girişiminin CIA destekli olduğuna inanıyor. CIA Direktörü'nün Amerika'nın en önde gelen Gülencisi ile birlikte fotoğraf çektirmesi en hafif tabiriyle hiç de akıllıca değil" ifadesine yer vererek Türk kamuoyunu uyardı.

 

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