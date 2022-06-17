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Medya Elif Çakır, kırmızı görmüş boğa gibi! Bi sakin ol bacım
Medya

Elif Çakır, kırmızı görmüş boğa gibi! Bi sakin ol bacım

Ahmet Davutoğlu'nun gazetesinden, patronlar kulübü TÜSİAD'a bir destek daha geldi. AK Parti'nin sıkı savunucularındayken, dümeni kırıp Davutoğlu'na yelken açan Elif Çakır, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın TÜSİAD'a yönelik eleştirilerini hazmedemedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-17 10:58:00 -
Elif Çakır, kırmızı görmüş boğa gibi! Bi sakin ol bacım

Ahmet Davutoğlu'nun gazetesinden, patronlar kulübü TÜSİAD'a bir destek daha geldi. AK Parti'nin sıkı savunucularındayken, dümeni kırıp Davutoğlu'na yelken açan Elif Çakır, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın TÜSİAD'a yönelik eleştirilerini hazmedemedi. Çakır, Karar gazetesindeki yazısında "Erdoğan’ı bu kadar öfkelendiren ne? Her ne kadar dış politika konusunda TÜSİAD’a yüklenmiş olsa da asıl sebep, TÜSİAD’ın son dönemlerde iktidara ekonomik gidişat üzerinden yaptığı eleştiriler, uyarılar. (...)

Yani TÜSİAD’ı Erdoğan’ın radarına sokan asıl mesele “ekonomik gidişat”ın kötü olduğunu söylemesi ve eleştirilerinin altını doldurması. Erdoğan’a 'iktisat biliminin kurallarına dönün' tavsiyesinde bulunması" ifadelerini kullandı. 

 

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