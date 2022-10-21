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Spor Elhamdülillah diyerek noktayı koydu!
Spor

Elhamdülillah diyerek noktayı koydu!

Uzun yıllar formasını giydiği Bayern Münih ile Avrupa futboluna damgasını vuran ve ülkemizde Galatasaray'da da oynayan Franck Ribery, futbol kariyerini sonlandırdı.

Yeniakit Publisher
2022-10-21 15:07:00 -
Elhamdülillah diyerek noktayı koydu!

Uzun yıllar formasını giydiği Bayern Münih ile Avrupa futboluna damgasını vuran ve ülkemizde Galatasaray'da da oynayan Franck Ribery, futbol kariyerini sonlandırdı.

Bir dönem ülkemizde Galatasaray'da forma giyen ve Alman devi Bayern Münih ile uzun yıllar Avrupa futboluna damgasını vuran Franck Ribery, futbol kariyerini noktaladığını duyurdu.

39 yaşındaki Fransız futbolcu, son olarak İtalyan ekibi Salernitana forması giyiyordu.

"Bu büyük macerada bana eşlik eden herkese teşekkür ediyorum"

Diz sakatlıkları nedeniyle son dönemde futbol oynamakta zorlanan 39 yaşındaki Ribery, sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaptı. Ribery, "Top durabilir ama içimdeki futbol aşkı asla... Bu büyük macerada bana eşlik eden herkese teşekkür ediyorum. Elhamdülillah." ifadelerini kullandı.

Kariyerinin başında Galatasaray forması giymişti

7 Nisan 1983'te Fransa'da dünyaya gelen Ribery, kariyerine Lille altyapısında başladı. 2005'te Metz'den Galatasaray'a 5.25 milyon euro karşılığında transfer oldu.

Yarım dönem sarı-kırmızılı takımda oynayan Ribery daha sonra yaşadığı maddi anlaşmazlığın ardından Olympique Marsilya'nın yolunu tuttu.

Bayern Münih'te yıllarca oynadı

Fransız yıldız kariyerinde en çok Bayern Münih formasıyla maça çıktı. 425 kez Bavyera ekibinin formasını terleten Ribery, 124 gol atarken 182 de asist yaptı.

Tek golünü Fenerbahçe'ye karşı atmıştı

Galatasaray formasını 17 kez giyen Ribery, 1 gol atıp 5 de asist kaydetti. Tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı takımla attığı tek golü Fenerbahçe'ye karşı oynanan ve 5-1 sona eren 2005 Türkiye Kupası finali'nde kaydetmişti.

Franck Ribery, 81 kez de Fransa Milli Takımı'nda oynadı.

 


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