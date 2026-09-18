İBB davasında “sürüden ayrılanı kurt kapar” tehdidi! İtirafçı isim mahkemede anlattı

Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 414 sanıklı İBB davasının ikinci celsesinin 18'inci gününde, İBB Reklam Yönetimi Müdürlüğünde müdür yardımcısı olarak görev yapan tutuksuz sanık Hakan Karaköse'nin açıklamaları gündeme damga vurdu.

Etkin pişmanlık kapsamında daha önce ifade veren Karaköse, gözaltı ve cezaevi sürecinde kendisine yönelik baskı ve yönlendirme girişimleri olduğunu mahkeme heyetine anlattı. Karaköse, kendisini ziyaret eden bir avukatın CHP ve belediye yönetimi tarafından yönlendirildiğini söylediğini aktardı.

“Yönetim de bu şekilde istedi”

Karaköse'nin anlatımına göre söz konusu avukat, yaklaşık 20 yıldır belediyede çalışması nedeniyle birçok dosya hakkında bilgi sahibi olabileceğini söyledi.

Karaköse, avukatın kendisine başka avukatların onu etkin pişmanlığa yönlendirebileceğini söylediğini ve bu nedenle kendisiyle çalışmasını istediğini aktardı.

Karaköse, avukatın kendisine “yönetimin de bu şekilde istediğini” söylediğini belirterek teklifi kabul etmediğini kaydetti.

“Sürüden ayrılanı kurt kapar”

Karaköse'nin mahkemedeki anlatımına göre görüşmenin tansiyonu bunun üzerine yükseldi.

Avukatın kendisine:

“Bence böyle yapmamalısın. İyi düşünmelisin. Sürüden ayrılanı kurt kapar. Ben yarın ifade öncesinde tekrar burada olacağım. İyi düşün, taşın, kararını ver.”

dediğini aktaran Karaköse, bu sözleri açık bir tehdit olarak algıladığını söyledi.

Karaköse ayrıca olayın diğer iki avukatın yanında gerçekleştiğini, tepki göstermesi üzerine polislerin geldiğini ve olayla ilgili tutanak tutulduğunu belirtti.

Cezaevinde avukat trafiği

Karaköse, baskının gözaltı süreciyle sınırlı kalmadığını da anlattı.

Cezaevindeyken çok sayıda avukatın kendisini ziyaret ettiğini belirten Karaköse, avukatların kendisine sürecin kısa zamanda biteceğini ve yaşananların siyasi olduğunu söylediklerini aktardı.

Karaköse'nin beyanına göre görüşmeler daha sonra ailesinin ihtiyaçlarına geliyor, bu ihtiyaçların belediye veya parti teşkilatı tarafından karşılanabileceği ifade ediliyordu.

Karaköse, söz konusu görüşmeleri kendisi üzerinde baskı kurulmasının bir parçası olarak değerlendirdi.

“Bildiklerimi anlattığım için cezalandırıldım”

Karaköse'nin bir başka dikkat çekici açıklaması ise tahliyesinden sonra yaşadıklarına ilişkin oldu.

İfadesinin basına yansımasının ardından görev yazısının geri çekildiğini ve görevinden uzaklaştırıldığını söyleyen Karaköse, dosyada ağır suçlamalarla yargılanan bazı kişilerin görevlerine döndürülmesine rağmen kendisinin bildiklerini anlattığı için cezalandırıldığını öne sürdü.

Karaköse, mahkemede şu ifadeleri kullandı:

“Eğer bugün ben ifademi huzurunuzda geri çekseydim, haftaya beni de muhtemelen kahraman ilan edip törenlerle göreve başlatacaklardı.”

İBB davasında 82'nci gün

Karaköse'nin açıklamaları, 414 sanığın yargılandığı davanın 82'nci duruşma gününde yapıldı. Duruşmada Karaköse'nin daha önce etkin pişmanlık kapsamında verdiği beyanlar da diğer sanıkların sorularıyla tartışıldı.

Karaköse ise hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek beraatini talep etti.