Kozinoğlu’nun ölümünü ilk kez oğlu Oğuzhan paylaşmıştı! Hasan Atilla Uğur bu işin neresinde?
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, cezaevinde şüpheli şekilde ölen MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşı emekli Jandarma Albayı Hasan Atilla Uğur ile oğlu Oğuzhan Uğur hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.
Akit TV'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programı gündemi hem belirliyor hem yorumluyor.
Programda değerlendirmeler yapan Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, cezaevinde şüpheli şekilde ölen MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşı emekli Jandarma Albayı Hasan Atilla Uğur ile oğlu Oğuzhan Uğur hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.
Karahasanoğlu "Uğur'ların arkasında ne kim yada kimler var?" dedi.
ÜÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada bu sabah gerçekleştirilen operasyonda, eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, eski cezaevi savcısı ve Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşı Emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım gözaltına alındı. Kıbrıs’ta bulunduğu tespit edilen emekli Jandarma Albayı Hasan Atilla Uğur hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.