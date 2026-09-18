Rusya sandık başında! 111 milyon seçmen Duma için oy kullanıyor

Rusya’da gözler sandıklara çevrildi. Devlet Duması milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda bölgede yöneticiler, bölgesel parlamentolar ve yerel meclislerin belirleneceği seçimlerde oy verme işlemleri başladı.

Ülkenin 11 saat dilimine yayılması nedeniyle sandıklar ilk olarak Rusya'nın en doğusundaki bölgelerde açıldı. Moskova'da da seçmenler sabah saatlerinden itibaren oy kullanmaya başladı.

Oylama 18-20 Eylül tarihleri arasında üç gün boyunca devam edecek. Yaklaşık 111 milyon kayıtlı seçmen sandığa gitme hakkına sahip.

Duma’daki 450 sandalye sahibini bulacak

Seçimlerin en önemli ayağını Rus parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması oluşturuyor.

Duma'daki 450 milletvekilinin 225'i parti listelerinden, diğer 225'i ise tek üyeli seçim bölgelerinden belirlenecek. Parlamento seçiminde yüzde 5'lik seçim barajı uygulanıyor.

Seçime, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in desteklediği ve mevcut Duma'da çoğunluğu elinde bulunduran Birleşik Rusya'nın da aralarında bulunduğu 10 parti katılıyor. Associated Press'in seçim öncesi değerlendirmesine göre, oy pusulasındaki diğer dokuz parti de Putin yönetiminin temel politikalarına karşı bir çizgi izlemiyor. Savaş karşıtı tutumuyla bilinen Yabloko'nun parti listesi ise seçimlere katılamadı.

Lavrov da aday listesinde

Birleşik Rusya'nın aday listesinde dünya kamuoyunun yakından tanıdığı isimler de bulunuyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, iktidar partisinin öne çıkan adayları arasında yer alıyor.

Seçimler yalnızca Duma ile sınırlı değil. Ülkenin 39 bölgesinde bölgesel parlamento seçimleri gerçekleştiriliyor. Bazı bölgelerde valiler ve diğer bölgesel yöneticiler de belirleniyor.

Elektronik oy sistemi de kullanılıyor

Geleneksel sandıkların yanı sıra Rusya'nın bazı bölgelerinde uzaktan elektronik oy verme sistemi uygulanıyor.

Seçimler, Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna çatışmalarından sonraki ilk Duma seçimi olması nedeniyle ayrıca önem taşıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de seçim öncesinde vatandaşlara sandığa gitme çağrısı yaptı.

AGİT bu kez de seçimleri izlemiyor

Seçimlerin uluslararası gözlem boyutu da tartışılıyor.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'na bağlı Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi ile AGİT Parlamenter Asamblesi, Rusya'nın kendilerini Duma seçimlerini gözlemlemeye davet etmediğini açıkladı. Kuruluş, bunun Rusya'da AGİT gözlemi olmadan gerçekleştirilen art arda üçüncü ülke çapındaki seçim süreci olacağını bildirdi.

Ukrayna’dan tepki

Seçimler, Moskova'nın kontrolündeki Ukrayna topraklarında da gerçekleştiriliyor. Rusya; Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini 2022'de ilhak ettiğini ilan etmişti ancak bu ilhak uluslararası alanda geniş ölçüde tanınmıyor. Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'da da oy kullanılıyor.

Ukrayna yönetimi söz konusu bölgelerde seçim düzenlenmesine karşı çıkarken AGİT de Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içerisindeki işgal altındaki bölgelerde Rusya tarafından gerçekleştirilen seçimlerin uluslararası hukuk bakımından geçerli olmayacağını açıkladı.

Üç günlük seçim maratonu 20 Eylül Pazar akşamı sandıkların kapanmasıyla tamamlanacak.