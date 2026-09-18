Kentten mahalleye düştü!

Buğra Kardan İstanbul

Tek başına seçime girdiği takdirde hüsrana uğrayacağını, benzemezleri bir masada buluşturarak sonuç alamayacağını, eski müttefiki DEM’i de safına çekemeyeceğini bilen YP Genel Başkanı Özgür Özel, paralel ittifaklardan medet umar hâle geldi.Özel ve ekibi, ‘Mahalle İttifakı’ adı altında yeni bir taktiği devreye soktu. Buna göre mahalle meclislerine önemli rol verilecek. Bu meclisler, marjinal örgütlerle ve provokatif gruplarla temas içinde olacak. 2023 ve 2024 seçimlerinde uygulanan doğrudan ittifak modeli terk edilecek.

PARTİLERİ KANRDIRAMAYINCA

Partiler yerine ‘görünmez zincir’ olarak ifade edilen şer odaklarıyla mutabakata gidilecek. Örtülü ittifaklara bel bağlayan Özel’in tehlikeli senaryosu korkuya ve infiale neden oldu. Özel’e “Devlet düşmanlarına, tahrikçilere tutarak ülkeyi büyük bir tehditle karşı karşıya bırakma” ikazı geldi. Deneyimli siyasiler de Özel’i gayrimeşru ittifaklardan uzak durmaya çağırdılar. Özel’i anarşist yapılanmalara alan açmamayı, provokatör gruplarla el ele vermemeyi, yeni bir provokasyona zemin hazırlayacak ve millî güvenliği tehdit edecek adım atmamayı tembihlediler. Akit’e konuşan AK Parti 27. Dönem İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, şunları söyledi: “Özel, çok zor durumda. Bir kere YP’ye ilgi sınırlı. Özel ve ekibinin seçimlerde galip çıkması da imkânsız. Doğal olarak ittifak arayışı olacak. Tabii Özel, ‘Mahalle İttifakı’ndan söz ediyor ama bunun altında neler olduğuna bakılmalı. ‘Mahalle İttifakı’ndan kasıt marjinallerle iş tutmak ise Özel’in yakasına yapışılacağı muhakkak.

YANLIŞIN KARŞISINA HUKUK ÇIKAR

Burada kasıt homoseksüelleri, teröristleri, anarşistleri ihtiva eden mahfillerle güç birliğine gitmek ise Özel’in karşısına emniyetin ve yargının çıkacağı aşikâr. Özel, artık aklını başına almalı. Çünkü hukuki, meşru zeminde ittifak arayışına gidilir. Partilerle anlaşmaya çalışılır. Ne idüğü belirsiz yapılanmaların kapıları çalınmaz. Bu yapılanmalarla gizli saklı planlar ortaya konmaz. Şu anda Özel, çok şaşkın. Ne yapacağını bilmiyor. Bagajı ağır. İBB eksenli yolsuzluk dosyaları, Silivri’de yatanlara yönelik ithamlar, Özel’le ilgili iddialar var. Dokunulmazlık dosyaları mevcut. Muhtemelen bunlar, Özgür Özel ve ekibinin aklını meşgul ediyor. Görünen o ki zihni darmadağın olan YP yönetimi, örtülü ya da paralel ittifaklardan medet umuyor. Bu yanlış. Perdenin ardında olan, görünmeyen mihraklarla ittifakın riskli olduğu açık. Her şey ortadadır. Siyasi ittifakın kimlerle yapılacağı sarihtir. O nedenle ‘Kent Uzlaşısı’, ‘Mahalle İttifakı’ gibi müphem kavramlara sırtı dayamak hatalıdır. ‘Kent Uzlaşısı’nın sorunlara neden olduğu şüphe götürmemektedir. YP lideri Özel ve ekibine macera aramamayı tavsiye ediyoruz. ‘Mahalle İttifakı’ kavramına sarılarak yüklü bagajı unutturmaya ihtimal olmadığını ifade ediyoruz.”