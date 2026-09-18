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Tribün Terörüne Karşı Merkezi DJ Uygulaması: Taner Akkuş’tan Stadlarda Hakaretsiz Tezahürat ile Temiz Futbol İçin Devrim 

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Tribün Terörüne Karşı Merkezi DJ Uygulaması: Taner Akkuş’tan Stadlarda Hakaretsiz Tezahürat ile Temiz Futbol İçin Devrim 

Sosyal hizmetler uzmanı Taner Akkuş, stadyumlarda merkezi DJ sistemiyle küfürlü tezahürat ve tribün terörüne son verilmesini önerdi.

#1
Foto - Tribün Terörüne Karşı Merkezi DJ Uygulaması: Taner Akkuş’tan Stadlarda Hakaretsiz Tezahürat ile Temiz Futbol İçin Devrim 

Türkiye’de futbol maçlarında özellikle stadyum tribünlerinde yaşanan hakaret, küfürlü tezahürat ve tehdit içeren davranışlar, topluma kötü örnek oluşturmaya devam ediyor. Sosyal hizmetler ve iletişim uzmanı Taner Akkuş, bu soruna kalıcı çözüm olarak “merkezi DJ uygulaması” önerisini gündeme getirdi. Akkuş’a göre, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere dört büyükler ile alt liglerdeki maçlarda, tribünlerde karşıt taraftarlar arasında değil, aynı taraftar grubu içinde bile maç öncesi ve sonrasında yoğun hakaret ve küfürler yaşanıyor. Canlı yayınlar nedeniyle bu olumsuz örnekler geniş kitlelere ulaşıyor, taraflar arası husumeti derinleştiriyor. Bazı tribün lideri ve amigoların suça karışması, hatta suç örgütü faaliyetleri ve cinayetlere kadar uzanan olaylar, yargı ve kolluk kuvvetlerini de meşgul ediyor.

#2
Foto - Tribün Terörüne Karşı Merkezi DJ Uygulaması: Taner Akkuş’tan Stadlarda Hakaretsiz Tezahürat ile Temiz Futbol İçin Devrim 

Akkuş, mevcut sistemde maç başında 11 futbolcunun isminin okunması ve gol sonrası künyenin anons edilmesi gibi uygulamaların zaten var olduğunu hatırlatıyor. Aynı mantığın maç boyunca profesyonel bir sunucu, moderatör veya DJ tarafından uygulanabileceğini belirtiyor. Merkezi bir noktadan yönetilecek bu sistem, taraftarları temiz tezahürata davet edecek, hakaret ve tehdit içeren cümlelerin önünü kesecek.

#3
Foto - Tribün Terörüne Karşı Merkezi DJ Uygulaması: Taner Akkuş’tan Stadlarda Hakaretsiz Tezahürat ile Temiz Futbol İçin Devrim 

Tribün terörünü besleyen olumsuz tezahüratlar yerine, günün anlamına ve takımlara yakışır, değerli tezahüratlar öne çıkarılacak. Böylece temiz tribün ve temiz futbol ortamı oluşacak.

#4
Foto - Tribün Terörüne Karşı Merkezi DJ Uygulaması: Taner Akkuş’tan Stadlarda Hakaretsiz Tezahürat ile Temiz Futbol İçin Devrim 

Taner Akkuş, Türkiye Futbol Federasyonu ile tüm kulüplerin stadyumlarında bu uygulamanın devreye girmesi halinde, spor ortamında moral ve motivasyonun artacağını, fanatik duyguların hakaret ve tehdide dönüşmesinin engelleneceğini vurguluyor. Öneri, sporda şiddetin ve küfürlü tezahüratın son bulması yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

#5
Foto - Tribün Terörüne Karşı Merkezi DJ Uygulaması: Taner Akkuş’tan Stadlarda Hakaretsiz Tezahürat ile Temiz Futbol İçin Devrim 

Uzman, sistemin sadece büyük maçlarla sınırlı kalmayıp birinci, ikinci ve üçüncü liglerde de yaygınlaştırılabileceğini ifade ediyor. Böylece tribün liderlerinin ve amigoların olumsuz etkileri azaltılırken, taraftarlar temiz bir taraftarlık anlayışıyla takımlarını destekleyebilecek.

#6
Foto - Tribün Terörüne Karşı Merkezi DJ Uygulaması: Taner Akkuş’tan Stadlarda Hakaretsiz Tezahürat ile Temiz Futbol İçin Devrim 

Akkuş’un önerisi, sporun ve özellikle futbolun tribünlerinde uzun yıllardır süregelen sorunlara pratik ve merkezi bir çözüm sunuyor.

#7
Foto - Tribün Terörüne Karşı Merkezi DJ Uygulaması: Taner Akkuş’tan Stadlarda Hakaretsiz Tezahürat ile Temiz Futbol İçin Devrim 

Merkezi DJ mantığıyla yönetilecek tezahüratlar, hem saha içi atmosferi olumlu etkileyecek hem de toplumun spora bakışını temizleyecek potansiyel taşıyor.

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