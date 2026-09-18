Tribün Terörüne Karşı Merkezi DJ Uygulaması: Taner Akkuş’tan Stadlarda Hakaretsiz Tezahürat ile Temiz Futbol İçin Devrim 

Türkiye’de futbol maçlarında özellikle stadyum tribünlerinde yaşanan hakaret, küfürlü tezahürat ve tehdit içeren davranışlar, topluma kötü örnek oluşturmaya devam ediyor. Sosyal hizmetler ve iletişim uzmanı Taner Akkuş, bu soruna kalıcı çözüm olarak “merkezi DJ uygulaması” önerisini gündeme getirdi. Akkuş’a göre, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere dört büyükler ile alt liglerdeki maçlarda, tribünlerde karşıt taraftarlar arasında değil, aynı taraftar grubu içinde bile maç öncesi ve sonrasında yoğun hakaret ve küfürler yaşanıyor. Canlı yayınlar nedeniyle bu olumsuz örnekler geniş kitlelere ulaşıyor, taraflar arası husumeti derinleştiriyor. Bazı tribün lideri ve amigoların suça karışması, hatta suç örgütü faaliyetleri ve cinayetlere kadar uzanan olaylar, yargı ve kolluk kuvvetlerini de meşgul ediyor.