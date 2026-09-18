Muhalifler üzülecek: ABD'li bankadan yeni Türkiye raporu

SPK’nın 7 portföy yönetim şirketine ait 130 fonun tasfiyesine yönelik kararının ardından piyasalardaki gelişmeler yakından takip edilirken, Morgan Stanley’den Türkiye piyasalarına ilişkin değerlendirme geldi. Banka, mevcut gelişmelerin geniş tabanlı bir piyasa bozulmasına işaret etmediğini belirtti.

SPK, 17 Eylül’de Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls Portföy Yönetimi’nin kurucusu olduğu 130 yatırım fonunun tasfiye edilmesine karar vermişti. Ayrıca 38 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. Finansal İstikrar Komitesi ise piyasalardaki hareketliliğin bazı portföy yönetim şirketlerinin fonlarında yaşanan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığını açıklamıştı.

BOZULMA SİNYALİ YOK

ABD merkezli olan küresel banka Morgan Stanley Türkiye'de yaşanan piyasalardaki son gelişmelere dair önemli bir rapor yayımladı. Rapora göre, Türkiye'de piyasada geniş tabanlı bir bozulma sinyali görmediğini bildirdi.

YATIRIMCIM POZİSYONLARI SAĞLIKLI

Morgan Stanley, para piyasası fonlarının bir kısmının son gelişmelerden etkilendiğini ancak geniş çaplı bir risk ve piyasa tepkisi olmadığını belirtti. Kurum, çapraz kur bazının stabil seyrettiğini ve TCMB'nin takas hariç net döviz pozisyonunda bir çıkış gözlenmediğini, bunun fonlama koşulları ve yatırımcı pozisyonlanmasının sağlıklı kaldığına işaret ettiğini ifade etti.

Kuruma göre SPK'nın aldığı geniş tedbirler kapsamında devreye aldığı likidite tedbirlerinin, piyasanın düzenli işleyişini desteklemesi ve oynaklık dönemlerinde güveni korumasına yardımcı olması bekleniyor. Morgan Stanley raporunda, carry (taşıma) yatırımcılarına da dikkat çekti. Kurum, carry (taşıma) işlemi yapan yatırımcıların pozisyonlarını sürdürmeye devam etmesinin muhtemel olduğunu, zira son dönemdeki baskının Türkiye'ye yönelik genel bir duyarlılık değişiminden ziyade belirli fonlarla sınırlı göründüğünü açıkladı.