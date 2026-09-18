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Ekonomi Borsa manipülasyonunda 246 hesaba erişim engeli
Ekonomi

Borsa manipülasyonunda 246 hesaba erişim engeli

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Borsa manipülasyonunda 246 hesaba erişim engeli

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasası araçları hakkında yatırımcıda korku ve paniğe sebep olacak nitelikte spekülasyon amaçlı paylaşım yaptığı tespit edilen 246 sosyal medya hesabı ve erişim engeli getirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca resen başlatılan soruşturma ile bazı sosyal medya platformlarında yer alan ve kamuoyuna yansıyan paylaşımlarda, İletişim Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda 31 X hesabına daha erişim engeli getirildi. Erişim engeli getirilen toplam hesap sayısı 246 oldu.

246 sosyal medya hesabının doğrudan ya da dolaylı olarak sermaye piyasası araçları hakkında yatırımcıda korku ve paniğe sebep olacak nitelikte spekülasyon amaçlı paylaşım yaptığının tespit edildiği belirtildi.

 

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