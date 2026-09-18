Kayserispor’a transfer yasağı şoku

Kayserispor Kulübü'ne 180 bin Euroluk transfer yasağı geldi. Bu yasağın Teknik Direktör Moe ve yardımcısından dolayı olduğu açıklandı. Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Kulübümüzün eski Teknik Direktörü Erling Moe’ye 120 bin Euro, yardımcı antrenör Hussain Etzaz Mozafar’a ise 60 bin Euro tutarındaki alacakları nedeniyle FIFA nezdinde yürütülen dosyalar kapsamında, kulübümüz hakkında 3 dönem transfer tescil yasağı kararı verilmiştir. Söz konusu yasak, ilgili dosyalardaki toplam 180 bin Euro tutarındaki ödemenin gerçekleştirilmesiyle birlikte kaldırılabilir niteliktedir" denildi.