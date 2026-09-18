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Dünya 25 bin asker için flaş karar! ABD geri vitese takıyor
Dünya

25 bin asker için flaş karar! ABD geri vitese takıyor

Yeniakit Publisher
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25 bin asker için flaş karar! ABD geri vitese takıyor

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Avrupa’daki askeri gücünün yaklaşık üçte birini geri çekme seçeneğini değerlendirdiği öne sürüldü.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Avrupa’daki askeri gücünün yaklaşık üçte birini geri çekme seçeneğini değerlendirdiği öne sürüldü.

NBC News’a konuşan çok sayıda ABD’li ve Avrupalı yetkili, Washington’ın Avrupa’daki askeri varlığında kapsamlı bir değişikliğe gidebileceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Söz konusu iddia, ABD’nin Avrupa’daki askerî konuşlanmasının geleceğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.
Pentagon'un Avrupa'daki askeri gücünün yaklaşık üçte birine denk gelen 25 bin askerini geri çekmeyi değerlendirdiğini iddia eden yetkililer, bu planın uçakların, gemilerin ve mühimmatın da geri çekilmesini kapsadığını söyledi.

Bir ABD'li yetkili ise söz konusu sayının yaklaşık 40 bin askere kadar çıkabileceği ihtimaline de işaret etti.

 

- Olası bir geri çekilme 6 Kasım'dan sonra olabilir

Yetkililer ayrıca, uygulamaya geçirilmesi halinde soğuk savaşın sona ermesinden bu yana en önemli küçülme olacağı belirtilen bu plandan etkilenecek ülkeler arasında ABD askerlerinin büyük kısmını barındıran Almanya, İtalya ve İspanya'nın bulunacağı değerlendirmesinde bulundu.

Pentagon'un haziranda Avrupa'daki ABD kuvvetlerine ilişkin inceleme yapılacağını duyurduğunu hatırlatan yetkililer, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı (SACEUR) General Alexus Grynkewich'in analizini Savunma Bakanı Pete Hegseth'e bugün sunmasının beklendiğini öne sürdü.

Konuya ilişkin nihai önerinin ise Hegseth'e 6 Kasım'da sunulacağını kaydeden yetkililer, asker sayısındaki herhangi bir azalmanın bu tarihten sonra gerçekleşeceğine işaret etti.

Öte yandan üst düzey bir Pentagon yetkilisi ise henüz konu hakkında herhangi bir karar verilmediğini söyledi.

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Yorumlar

hasel

Haydut,Sadece Avrupadan değil;kısa bir müddet sonra tüm ORTADOĞUDAN DA askerleri çekecek.
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