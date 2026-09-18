Trabzonspor kamp kadrosu belli oldu! Cim Bom Papara Park’a ‘Osimhen’siz gidiyor
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Galatasaray’ın, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Tedavilerine devam edilen Mario Lemina, Wilfried Singo ve Victor Osimhen ile son idmanda aşil tendonunda ağrısı olan Kaan Ayhan, Trabzonspor maçı kamp kadrosunda yer almadı.
Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Kadroda sakatlıkları devam eden Osimhen, Lemina, Singo ve Kaan Ayhan yer almadı.
Süper Lig’in 6’ncı haftasında Galatasaray yarın saat 20.00’de deplasmanda Trabzonspor’un konuğu olacak. Sarı-kırmızılı ekipte Trabzonspor maçının kamp kadrosu açıklandı. Mario Lemina, Wilfried Singo ve Victor Osimhen ile son idmanda aşil tendonunda ağrısı olan Kaan Ayhan, kamp kadrosunda yer almadı.
Galatasaray’ın Trabzonspor maçının kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:
Uğurcan Çakır, Bitshiabu, Jakobs, Sanchez, Sallai, Sara, Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Jankat Yılmaz, Leao, Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Enes Emre Büyük, Nhaga, Berat Luş, Batrakov, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay.