KKTC Milletvekili Yasemin Öztürk’ten, Tufan Erhürman’a “seçim yasası değişikliği” tepkisi

yeniakit.com.tr SEBAHATTİN AYAN

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) gündem seçim yasasındaki “karma oy kullanma uygulamasını” iptal etmeyi öngören yasa değişikliği.. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun 10 Eylül’deki olağanüstü birleşiminde oy çokluğuyla kabul edilen düzenleme, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından veto edildi. Düzenlemenin, halk tarafından seçilen Meclis’ten geçtiği halde Cumhurbaşkanı tarafından imzalanmaması tepkilere neden oldu. Zira CTP’li olan Tufan Erhürman’ın, partisinin menfaati için bu kararı aldığı yönünde büyük tepkiler geldi. Erhürman’ın veto kararının gerekçesi olarak, “Bundan sonra hep yasa değişikliği olur” gibi zayıf bir neden sunması da tartışmaları alevlendirdi. KKTC İskele Milletvekili ve Cumhuriyet Meclisi'nde Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Yasemin Öztürk, yasa değişikliğine ilişkin yeniakit.com.tr’ye çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

ALELACELE GEÇMİŞ BİR KARAR DEĞİL

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından yeniden görüşülmek üzere Meclis’e iade edilen düzenlemeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan İskele Milletvekili Yasemin Öztürk, komitenin pazartesi günü toplanarak öneriyi yeniden ele alacağını söyledi. Öztürk, yasa önerisinin alelacele hazırlanmış ve Meclis gündemine getirilmiş bir düzenleme olmadığını vurguladı. KKTC’li siyasetçi, söz konusu önerinin yaklaşık 3,5 yıldır Meclis’te çeşitli yönleriyle görüşüldüğünü belirterek, daha önce de Meclis gündemine gelen düzenlemenin yeterince tartışılmadığı yönündeki eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Öztürk, “Yaklaşık 3,5 yıldır görüşülüyor bu yasa önerisi. Sayın Oğuzhan Hasipoğlu da daha önce Meclis’e geldi. Yeterince görüşülmediği ve tartışılmadığı yönünde değerlendirmeler vardı. Bu nedenle tekrar komiteye aldık. Yaklaşık 3-3,5 yıldır bu tartışmalar hem basının önünde hem de Meclis’te yapılıyor. Dolayısıyla yeterince tartışılmadığı yönündeki iddia doğru değil” ifadelerini kullandı.

BAŞSAVCILIK VE YÜKSEK MAHKEME KOMİTEDE DİNLENDİ

Yasa önerisinin hukuki boyutunun da komite tarafından ele alındığını belirten Öztürk, Başsavcılık ve Yüksek Mahkeme temsilcilerinin komiteye davet edilerek görüşlerinin alındığını söyledi.

Öztürk, özellikle düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olduğu yönündeki iddiaların Başsavcılık makamına sorulduğunu belirterek, “Hem Başsavcılığı hem Yüksek Mahkeme’yi çağırdık ve komitede görüşlerini aldık. Başsavcı’nın Anayasa’ya aykırılık iddiasıyla ilgili sorular soruldu. Ret yanıtı geldi” dedi.

Öztürk, bu çerçevede komitenin pazartesi günü yasa önerisini gündemine alacağını ve görüşmelerin ardından Meclis’e havale edilmesinin planlandığını kaydetti.

“TAMAMEN İÇ SİYASETE YÖNELİK BİR ADIM”

Cumhurbaşkanı’nın yasa önerisini yeniden Meclis’e iade etmesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Öztürk, kararın zamanlamasını eleştirdi. Ülkede dış politika açısından önemli gelişmeler yaşandığını belirten Öztürk, Cumhurbaşkanı’nın bu süreçte iç siyasete ilişkin konulara ağırlık vermesinin dikkat çekici olduğunu belirtti.

“HALKIN ALGISINI YÖNETMEYE YÖNELİK”

Cumhurbaşkanı’nın yasa önerisini yeniden gündeme taşımasını değerlendiren Öztürk, bunun kamuoyuna “çalışıyorum, ayaktayım” mesajı verme amacı taşıdığını söyledi Öztürk, “Halkın algısını yönetme, ‘Ben çalışıyorum, ayaktayım’ imajı vermek için yapılmış bir şeydir” ifadelerini kullanarak, ülkede dış politika açısından daha önemli başlıkların bulunduğunu vurguladı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve ABD arasındaki gelişmelere de işaret eden Öztürk, özellikle Güney Kıbrıs’a yönelik silah ambargosunun kaldırılması gibi konuların gündemde olduğu bir dönemde Cumhurbaşkanı’nın iç siyasete ilişkin bir konuda açıklama yapmasını eleştirdi.

Öztürk, “Bugün o kadar önemli konular varken, Güney Kıbrıs, Amerika’nın Güney Kıbrıs’ın silah ambargosunu kaldırması gibi konularla ilgili birtakım açıklamalar yapmasını beklerken tamamen iç siyasete yönelik, Cumhurbaşkanı’nın konusu olmayan bir konuda açıklama yapması çok samimi değil diye düşünüyorum” dedi.

“CUMHURBAŞKANI BÜTÜN PARTİLERE EŞİT MESAFEDE OLMALI”

Cumhurbaşkanının siyasi tarafsızlığı konusundaki değerlendirmelerini sürdüren Öztürk, Cumhurbaşkanının bütün siyasi partilere aynı mesafede durması gerektiğini belirtti.

Öztürk, uzun süredir komitede görüşülen bir yasa önerisinin yeniden komiteye iade edilmesinin de tarafsızlık açısından tartışılması gereken bir durum olduğunu savunarak, “Cumhurbaşkanı’nın tarafsız olması, bütün partilere aynı mesafede olması gerekirken tamamen keyfi olarak komitede uzun zaman görüşülen bir öneriyi tekrar görüşülmek üzere komiteye iade etmesi de bunun göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Yasemin Öztürk, komitenin pazartesi günü yapacağı toplantının ardından yasa önerisinin yeniden Meclis gündemine taşınmasının planlandığını belirterek, sürecin Meclis’te yürütüleceğini kaydetti.