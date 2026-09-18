Değerli valinin adı dağların zirvesine kazınacak: ‘Aladağlar’da Cahit Çelik zirvesi’...

DURSUN SUNA

Eznevit ile Karasay zirveleri arasında bulunan isimsiz zirvenin “Vali Cahit Çelik Zirvesi” olarak adlandırılması planlanıyor.

Niğde’de görev yaptığı yıllarda Aladağlar’ın sahip olduğu doğal ve kültürel zenginliklere dikkat çeken Cahit Çelik, bölgenin yalnızca Niğde’nin değil, Türkiye’nin önemli dağcılık ve doğa turizmi merkezlerinden biri olduğunu, Dünyanın farklı ülkelerinden dağcıların tırmanış için geldiği Aladağlar’ın, eşsiz zirveleri, kaya tırmanış rotaları, yaylaları ve zengin doğal yaşamıyla önemli bir turizm potansiyeli taşıdığına dikkat çeken Çelik, bölgenin tanıtılması ve dağ turizminin geliştirilmesine yönelik etkinliklere destek verdi.

Aladağlar’ın doğal güzelliklerinin yanı sıra çok sayıda kuş türüne ve farklı canlılara ev sahipliği yapan önemli bir doğa alanı olduğuna dikkat çekilirken, bölgenin Niğde turizmi açısından taşıdığı değerin gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.

"GELENEKSEL DAĞ ETKİNLİKLERİYLE TURİZME HAREKET"...

Cahit Çelik’in görev süresince Aladağlar’da gerçekleştirilen dağcılık ve doğa etkinlikleri, bölgenin tanıtımına katkı sağlarken, dağcıların ve doğaseverlerin Niğde’de buluşmasına da vesile oldu.

Her yıl geleneksel hale gelen etkinliklerle Aladağlar’ın dağ turizmi açısından daha fazla tanınması amaçlanırken, bölgeye gösterilen ilgi Niğde’nin doğa turizmi potansiyelinin de yeniden gündeme gelmesini sağladı.

Çelik’in Aladağlar için kullandığı “Aladağlar’ın başkenti” vurgusu ise bölgenin Niğde açısından taşıdığı önemi simgeleyen ifadelerden biri olarak hafızalarda yer aldı.

"İKİ ZİRVEYE İKİ DEĞERLİ İSİM"...

Aladağlar’da gerçekleştirilecek anlamlı isimlendirme çalışması yalnızca Cahit Çelik’in adını yaşatmakla sınırlı kalmayacak.

Türkiye’de geleneksel kaya tırmanışının öncü isimleri arasında gösterilen ve 21 Eylül 2025’te Kayseri Hisarcık Vadisi’nde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden dağcı Nurettin Özcan’ın adı da Aladağlar’da bir zirvede yaşatılacak.

Özcan’ın isminin, Hürtepe ile Emler Zirvesi arasında bulunan isimsiz doruğa “Nurettin Özcan Zirvesi” adıyla verilmesi planlanıyor.

"DAĞCILAR 20 EYLÜL’DE ALADAĞLAR’DA BULUŞACAK"...

İki zirvenin isimlendirilmesi kapsamında 20 Eylül 2026 Pazar günü Aladağlar’da özel bir etkinlik düzenlenecek. Dağcılar ve doğaseverlerin katılımına açık olarak gerçekleştirilecek program için saat 06.00’da Karayalak Kamp Alanı’ndan hareket edilecek.

İl dışından gelecek katılımcılar için Karayalak Kamp Alanı’nda konaklama imkânı sağlanırken, katılım durumunun önceden bildirilmesi halinde ortak ulaşım konusunda da planlama yapılabilecek.

"VEFA, ZİRVELERDE YAŞAYACAK"...

Aladağlar’ın tanıtılması, dağ turizminin geliştirilmesi ve Niğde’nin doğa turizmindeki potansiyelinin ortaya çıkarılması için emek veren Cahit Çelik ile hayatını dağcılığa ve yeni tırmanış rotalarının keşfine adayan Nurettin Özcan’ın isimlerinin Aladağlar’daki zirvelerde yaşatılması, kadirşinaslığın ve vefanın anlamlı bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Zirvelere verilen isimlerle birlikte iki ismin de Aladağlar’ın tarihine ve dağcılık kültürüne kalıcı bir şekilde kazınması amaçlanıyor. Böylece Aladağlar, yalnızca zirveleri ve eşsiz doğasıyla değil, kendisine hizmet eden ve dağcılık kültürüne emek veren isimleri yaşatan bir vefa coğrafyası olarak da anılacak.