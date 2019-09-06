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Eleştiri oklarının hedefindeki Feyzioğlu patladı: Alman şansolyesine mi gitmeliydim?

2 Eylül'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Yeni Adli Yıl açılış törenine katıldığı gerekçesiyle Başkan Erdoğan düşmanları tarafından eleştirilerin hedefi olan TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, kendisini hedef gösterenlere, "Erdoğan'a değil Alman şansolyesine mi gitmeliydim?" cevabını verdi.

06 Eylül 2019 Cuma 08:09
Eleştiri oklarının hedefindeki Feyzioğlu patladı: Alman şansolyesine mi gitmeliydim?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki adli yıl açılış törenine katıldığı için bazı kesimlerce hedef yapılan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, eleştirilere cevap verdi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Erzurum’a gelen Feyzioğlu, adli yıl açılışına bazı baro başkan ve üyelerinin katılmadığı yönündeki soruya ilişkin, şu değerlendirmede bulundu:

"İki baromuz bizi olağanüstü kongreye çağırdı"

Katılan da, katılmayan da bizim baş tacımızdır. O yüzden bizim aramızda bazı polemikler çıkartmak isteyenler var biliyorum. Bizim önümüzde çok önemli bir mesele var. Bizim hayatımız buna kilitlenmiş durumda o da Yargı Reformu. İki baromuz bizi olağanüstü kongreye çağırdı. Arkadaşlarımıza, biz hangi suçu işledik de karşımızda bazı sevgili arkadaşlarımız böyle bir tepki gösteriyor. Sizin aracılığınızla tüm Türkiye duysun, tüm meslektaşlarım da bilgi sahibi olsun. 10 bin değil, 100 bin değil, sadece bir kalemde 250 bin genç avukata yeni iş imkanı sağlıyoruz. Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde var.

Devlet kapısının herkese açık olduğuna işaret eden Feyzioğlu, el birliğiyle bütün sorunları çözüm yoluna sokacak Yargı Reformu Strateji Belgesi’ni hayata geçireceklerini vurguladı.

"Erdoğan'a değil Alman şansolyesine mi gitmeliydim?"

Özgürlükleri güvence altına alacak düzenlemeleri hayata geçirdiklerini anlatan TBB Başkanı Feyzioğlu, “Biz, avukatların, stajyer avukatların, 82 milyon vatandaşımızın bin tane sorunu çözmek için Alman Şansölyesi ile mi görüşmeliydik, o zaman mı alkışlanacaktık? Bu sorunları çözmek için İngiliz başbakanına mı gitseydim? Elbette Türkiye’yi kim yönetiyorsa ona gittik, gideceğiz. Gittiğimizde hüsnü kabul gördük mü, gördük. Telaş nedir?” değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 08:09
  1. Erzurum
  2. Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu
  3. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
  4. Yargı Reformu Strateji Belgesi
  5. TBB Başkanı Feyzioğlu

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