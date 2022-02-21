Elendiği soru herkesi şaşırttı

Osman Cavcı, katıldığı Kim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında dikkatleri üzerine çekti.

Uzun süre sonra ortaya çıktı

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışma programıyla yeniden ortaya çıkan 60 yaşındaki Osman Cavcı, son haliyle herkesi şaşırttı. Ancak Cavcı'ya yöneltilen bir soru seyircileri daha fazla dumura uğrattı.

30 bin lira ödülle ayrıldı

"Tosun Paşa filminde Hababam Sınıfı film serisinde hangi dersin öğretmeni olan bir karakter yer almamıştır?" sorusunda çift cevap jokeri hakkını kullanan Cavcı, felsefe ve fizik şıklarını seçti. Ancak 100 bin TL'lik sorunun doğru yanıtı ise tarih çıktı. Böyle Osman Cavcı, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasından 30 bin TL para ödülü ile ayrıldı.