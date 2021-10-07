Elemelerde A Millilerin Puan Durumu
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci maçında bugün Norveç’i konuk edecek.
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci maçında bugün Norveç’i konuk edecek.
2022 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ G GRUBU
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1. HOLLANDA 6 4 1 1 22 6 16 13
2. NORVEÇ 6 4 1 1 12 5 7 13
3. TÜRKİYE 6 3 2 1 16 13 3 11
4. KARADAĞ 6 2 2 2 8 9 -1 8
5. LETONYA 6 1 2 3 7 10 -3 5
6. CEBELİTARIK 6 0 0 6 3 25 -22 0