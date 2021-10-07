  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Elemelerde A Millilerin Puan Durumu
Spor

Elemelerde A Millilerin Puan Durumu

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci maçında bugün Norveç’i konuk edecek.

Yeniakit Publisher
2021-10-07 10:36:00 -
Elemelerde A Millilerin Puan Durumu

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci maçında bugün Norveç’i konuk edecek.

2022 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ G GRUBU

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1. HOLLANDA 6 4 1 1 22 6 16 13

2. NORVEÇ 6 4 1 1 12 5 7 13

3. TÜRKİYE 6 3 2 1 16 13 3 11

4. KARADAĞ 6 2 2 2 8 9 -1 8

5. LETONYA 6 1 2 3 7 10 -3 5

6. CEBELİTARIK 6 0 0 6 3 25 -22 0

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay