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Spor Eleme maçları başlıyor
Spor

Eleme maçları başlıyor

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. hafta heyecanı, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-07 14:27:00 -
Eleme maçları başlıyor

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası'nın Avrupa kıtası elemeleri 7. haftasında yarın E, G, H ve J gruplarında 11 maç oynanacak. Bu maçların tamamı TSİ 21.45'te başlayacak.

G Grubu'nda 11 puanla 3. sırada yer alan A Milli Futbol Takımı, Norveç'i Ülker Stadı'nda ağırlayacak. Futbolseverler, karşılaşmayı TRT 1'den takip edebilecek.

Avrupa Elemeleri'nin 7. haftası, A, B, C, D, F ve I gruplarındaki 14 maçla 9 Ekim Cumartesi günü tamamlanacak.

Elemelerde 7. haftanın programı şöyle:

8 Ekim Cuma:

- E Grubu:

Çekya-Galler

Estonya-Belarus

- G Grubu:

Cebelitarık-Karadağ

Letonya-Hollanda

Türkiye-Norveç

- H Grubu:

Kıbrıs Rum Yönetimi-Hırvatistan

Malta-Slovenya

Rusya-Slovakya

- J Grubu:

Almanya-Romanya

İzlanda-Ermenistan

Lihtenştayn-Kuzey Makedonya

 9 Ekim Cumartesi:

- A Grubu:

Azerbaycan-İrlanda Cumhuriyeti (TSİ 19:00)

Lüksemburg-Sırbistan (TSİ 21.45)

- B Grubu:

Gürcistan-Yunanistan (TSİ 19:00)

İsveç-Kosova (TSİ 19:00)

- C Grubu:

Litvanya-Bulgaristan (TSİ 16:00)

İsviçre-Kuzey İrlanda (TSİ 21.45)

- D Grubu:

Kazakistan-Bosna-Hersek (TSİ 16:00)

Finlandiya-Ukrayna (TSİ 19:00)

- F Grubu:

İskoçya-İsrail (TSİ 19:00)

Faroe Adaları-Avusturya (TSİ 21.45)

Moldova - Danimarka (TSİ 21.45)

- I Grubu:

Andorra-İngiltere (TSİ 21.45)

Macaristan-Arnavutluk (TSİ 21.45)

Polonya-San Marino (TSİ 21.45)

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