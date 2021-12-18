Eleman sıkıntısına giren PKK’dan yeni taktik

Yeni Akit / ANKARA

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Türkiye’de ve sınır ötesinde düzenlediği kararlı ve başarılı operasyonlar sonrasında ağır kayıplar veren terör örgütü PKK, kaybettiği teröristlerin yerine yenisini koyamadığı için algı yöntemlerine başvurmaya başladı.

"Medya üzerinden beyin yıkıyorlar"

PKK’nın medya yapılanması üzerinden gençlerin beyinlerini yıkamaya çalışan terör örgütü, silah zoruyla kameraların önüne çıkarttığı ve kimliklerini dahi açıklamaktan korktuğu çocuk yaştaki gençleri kullanarak, örgüte eleman devşirmeye çalışıyor.

PKK son zamanlarda Türkiye, Irak, Suriye ve İran’da işgal ettiği bölgelere operasyon üzerine operasyonlar yemeye devam ediyor. Özellikle kamplarının bulunduğu Kuzey Irak bölgesinde bir taraftan Pençe serisi operasyonlarla Mehmetçiğin pençeleriyle sersemleyen PKK, İran ve Irak’ın operasyonlarıyla da köşeye sıkışmış ve örgüt içi çözülmelerin artarak devam ettiği bir süreci yaşıyor. Örgüt kış yapılanmasında da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi sığınak, barınak ve yaşam malzemesi temininde de istediğini bulamazken, silah zoruyla köylü ve sivillerden istediği malzemeleri bulmakta zorlanmaya başladı.

"HDP aracılığı ile kaçırılan çocuklar"

Örgüt, yapılan operasyonlarda ağır kayıplar verirken etkisiz hale getirilen teröristlerin yerine yenilerini koymakta güçlük çeker hale geldi. Örgüt medya organlarını kullanarak zorla dağa kaçırdığı uyruğu dahi bilinmeyen küçük yaştaki gençleri silah zoruyla kameralar karşısına geçirerek, ellerine tutuşturduğu metinleri okutup, çektiği görüntüleri servis ederek gençlerin beyinlerini yıkamaya çalışıyor. Yaptığı algı operasyonu ile örgüte eleman kazandırma peşinde olan PKK’nın oyunları daha önce de Türkiye’den HDP aracılığıyla kaçırdığı çocukların örgütten kaçarak Türk güvenlik güçlerine teslim olmasıyla bozulmuştu.