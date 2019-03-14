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Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun “Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlandı.

14 Mart 2019 Perşembe 14:38
Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK)sanayi abone grubuna dahil edilecek tesis ve işletmelerin kapsamında değişikliğe gidildi.

Arıtma tesisleri sanayi abone grubu kapsamına alındı

Buna göre, gerekli ölçü düzenini sağlamaları ve belgelemeleri halinde, çevre ve insan sağlığını korumak üzere içme suyu veya alıcı ortama verilen sıvı, gaz ve katı zehirli ve zararlı atıkların arıtılması amacıyla kurulan her türlü arıtma tesisi sanayi abone grubu kapsamında olacak. Bu tesislere entegre olan ve bağımsız olarak faaliyet göstermesi mümkün olmayan diğer tesislerin de arıtma tesisleri ile aynı şekilde sanayi abone grubu kapsamında sayılacak.

Hayvan üreticilerine müjdeli haber

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimlerinden alınan belge kapsamında faaliyette bulunan süt toplama merkezleri, büyükbaş besi işletmeleri, büyükbaş süt işletmeleri, küçükbaş işletmeleri, etlik tavuk kümesi, yumurtacı tavuk kümesi, damızlık kümesi, kuluçkahane işletmeleri, ve seralar da bu abone sanayi abone grubu kapsamında olacak.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 14:38
  1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)
  2. Elektrikte yeni dönem
  3. Sanayi abone grubu
  4. resmi karar
  5. yeni düzenleme
  6. işletmelere müjde

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