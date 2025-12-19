  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Ekonomi Elektrikte kritik karar! Vatandaşı koruyan sistem devam ediyor!
Ekonomi

Elektrikte kritik karar! Vatandaşı koruyan sistem devam ediyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Elektrikte kritik karar! Vatandaşı koruyan sistem devam ediyor!

Vatandaşı koruyan sistemin uzatılmasına karar verildi. Elektrik piyasasında, tüketicileri dağıtım bölgeleri arasındaki maliyet ve fiyat farklılıklarına karşı korumayı amaçlayan fiyat eşitleme mekanizmasının süresi 31 Aralık 2030'a kadar uzatıldı.

Elektrik piyasasında, tüketicileri dağıtım bölgeleri arasındaki maliyet ve fiyat farklılıklarına karşı korumayı amaçlayan fiyat eşitleme mekanizmasının süresi 31 Aralık 2030'a kadar uzatıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun geçici 1'inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan sürenin uzatılmasına karar verildi.

Bu kapsamda, yıl sonunda sona ermesi öngörülen fiyat eşitleme mekanizması, 31 Aralık 2030'a kadar uygulanmaya devam edilecek.

Elektrik direğinde feci kaza! Akıma kapılan işçi hayatını kaybetti
Elektrik direğinde feci kaza! Akıma kapılan işçi hayatını kaybetti

Yerel

Elektrik direğinde feci kaza! Akıma kapılan işçi hayatını kaybetti

Elektrik faturasında yeni dönem!
Elektrik faturasında yeni dönem!

Ekonomi

Elektrik faturasında yeni dönem!

Küresel elektrikli araçlar krizi beraberinde getirdi: Dünyada lider olan Volkswagen Polo gibi devler şokta
Küresel elektrikli araçlar krizi beraberinde getirdi: Dünyada lider olan Volkswagen Polo gibi devler şokta

Otomotiv

Küresel elektrikli araçlar krizi beraberinde getirdi: Dünyada lider olan Volkswagen Polo gibi devler şokta

Enerji Bakanı, elektrik faturalarında merak edilen o soruyu cevapladı: Abonelerin yüzde 94’üne devlet desteği devam edecek!
Enerji Bakanı, elektrik faturalarında merak edilen o soruyu cevapladı: Abonelerin yüzde 94’üne devlet desteği devam edecek!

Ekonomi

Enerji Bakanı, elektrik faturalarında merak edilen o soruyu cevapladı: Abonelerin yüzde 94’üne devlet desteği devam edecek!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23